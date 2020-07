“Het blijft lastig voor je om je grenzen te bewaken”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

06 juli 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met actieve planeet Mars in je teken, ben je dat zelf ook deze week. Je hebt zin om te bewegen of extra te gaan sporten. Ook neem je eerder het initiatief of ben je gemotiveerd om aan iets nieuws te beginnen. Hoe dan ook, stilzitten en afwachten is geen optie, daar ben je te rusteloos voor.

Stier 22-4 t/m 21-5

Vooral met je lief of beste vriendin heb je een fijne tijd komende week. Je voelt elkaar haarscherp aan en er zijn soms geen woorden nodig om elkaar te begrijpen en dat is bijzonder. Je kunt nu alles delen. Je bent wel minder gefocust onder invloed van planeet Neptunus, dus let op je werk extra goed op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het blijft lastig voor je om je grenzen te bewaken, Tweelingen. Ook deze week zeg je niet graag nee en neem je snel teveel hooi op je vork. Doe jezelf een plezier en plan gewoon een dagdeel in, puur voor jezelf. Zet dan meteen je telefoon uit, zodat je niet afgeleid kunt worden en even rustig bij kunt tanken.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Dit wordt een plezierige week voor je, Kreeft. Wanneer je jarig bent, word je flink in het zonnetje gezet en dat doet je goed. Ook door mensen waar je al een tijdje niets meer van gehoord hebt en dat waardeer je zeer. Zorg dat je de week naar eigen behoefte inricht, laat je liever niet door anderen leiden.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een relaxte week te wachten, Leeuw. Je hebt tijd genoeg voor jezelf, je lief of vriendinnen. Maak er iets gezelligs van door af te spreken of juist lekker niets te doen. Lees eindelijk dat spannende boek of kijk die trendy serie. Het is helemaal aan jou, de planeten laten je namelijk volledig met rust.

Maagd 24-8 t/m 22-9

De kans is groot dat je voelt dat er iets aan de hand is, Maagd. Dit kan met je lief te maken hebben, maar ook met een vriend(in) of collega. Hij of zij laat niets blijken, maar je instinct zegt iets anders. Durf ernaar te vragen, zodat er helderheid ontstaat. Anders blijft de sfeer onnodig gespannen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Leeuw staat je een heerlijk relaxt weekje te wachten. Eindelijk krijg je die gewenste tijd voor jezelf om te chillen in je tuin of lekker lang op een terras te zitten met je lief. Gun jezelf dit, want voordat je het weet is je agenda weer rijkelijk gevuld met afspraken. Geniet van je vrije momenten.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt sensitieve planeet Neptunus aan je zijde, wat je deze week behoorlijk dromerig maakt. Voor belangrijke projecten of afspraken is dat niet zo handig, voor inspiratie en creatieve taken wel. Dubbelcheck je werk om fouten te voorkomen en schrijf al je ideeën op. Kortom, zorg dat je deze invloed optimaal gebruikt, doe er je voordeel mee.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Helaas botert het niet zo tussen jou en je lief deze week, Boogschutter. Jij hebt totaal andere ideeën over de weekinvulling dan hij, zeker wanneer jullie nu vakantie hebben, kan dat een issue zijn. Is dit niet het geval, dan gaat het vooral over het weekend. Misschien is het een idee om je eigen plan te trekken?

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent best wel toe aan vakantie, Steenbok. Is dat voorlopig nog niet aan de orde, dan moet je deze week regelmatig slikken. Er ligt veel op je bordje, dat zo snel mogelijk af moet zijn. Het is belangrijk dat je je niet gek laat maken. Zolang je doet wat je altijd doet, komt het goed. Heb daar vertrouwen in.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je bent deze week graag thuis, Waterman. Alleen wanneer het niet anders kan, ga je ergens naartoe of op pad. Daar is niets mis mee, thuis kom je nu lekker tot jezelf en dat heb je hard nodig. Dit is een goede week om wat aan je huis of in je tuin te doen. Dat maakt je lekker zen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je bent deze week volledig in je element met dromerige planeet Neptunus aan je zijde. Je fantasie draait overuren en dat brengt je in no time in andere werelden. Dit werkt eveneens positief wanneer je creatieve of artistieke plannen hebt, aan inspiratie ontbreekt het je namelijk totaal niet. Wel kun je onder deze invloed vergeetachtig zijn.