“Helaas kunnen er fikse ruzies ontstaan tussen jou en je lief”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

15 juli 2019

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De week kan helaas moeizaam verlopen, niets gaat vanzelf. Overal zal je moeite voor moeten doen of uitleg bij geven. Hoewel dat vermoeiend kan zijn, levert het wel de gewenste resultaten op. Met je lief heb je een goed, diepgaand gesprek. Eindelijk nemen jullie de tijd voor elkaar en kunnen problemen open en eerlijk op tafel gegooid worden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Met dwergplaneet Pluto aan je zijde, weet je gevoelens en gedachten goed onder woorden te brengen. Handig wanneer je een belangrijk gesprek op je werk hebt of iets uit te praten met je lief. Dit alles gaat je nu zeer goed af. Financieel zit het eveneens mee, je kunt gerust inkopen gaan doen voor je vakantie.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Langzaam maar zeker kom je in rustiger vaarwater terecht, Tweelingen. Niet dat alle druk ineens weg is, maar het neemt wel af en daar ben je al ontzettend blij mee. Dit is een goede week om je voor te bereiden op je naderende vakantie of alvast plannen te maken voor daarna. Nu zijn je gedachten kalm en helder.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

In je relatie zijn er dingen gaande, die je dwars zitten. Toch praat je er liever niet over, je gaat de confrontatie uit de weg. Zolang je dat doet, blijft alles hetzelfde. Wanneer je tot een oplossing wilt komen, zal je er toch over moeten praten, in ieder geval aangeven hoe jij erover denkt en wat het met jou doet.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je legt deze week gemakkelijk contact, Leeuw. Vooral wanneer je op een feestje bent of een concert of festival bezoekt. Planeten Mars en Mercurius zorgen ervoor, dat je altijd een woordje paraat hebt en op iemand af durft te stappen. Ook handig wanneer je als single nog op zoek bent naar liefde. Je sexy uitstraling doet de rest.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Wil je deze week iets bereiken of veranderen, dan zal je het gesprek aan moeten gaan. Ben duidelijk en eerlijk, anders komt het niet aan. Dat is de enige manier om nu iets te bereiken. Financieel zit het mee, je kunt een dure aankoop doen of alvast gaan shoppen voor je vakantie. Je saldo laat het toe.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Helaas kunnen er fikse ruzies ontstaan tussen jou en je lief, zeker wanneer je niet aangeeft wat je dwars zit. Ook al is het lastig om dat eerlijk te vertellen, het is de enige manier om de ruzies op te laten houden. Juist het verzwijgen van dingen, houdt het in stand. Zet je over de drempel heen en uit je.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Er liggen komende week pittige uitdagingen op je te wachten, Schorpioen en dan met name op je werk. Gelukkig bijt jij je overal in vast en geef je niet snel op. Deze karaktereigenschap komt je nu prima van pas, daarmee weet jij er een succes van te maken. Weet alleen ook, wanneer je het weer los moet laten.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je kunt uitkijken naar een redelijk relaxt weekje, ook wanneer je vakantie nog niet begonnen is. Op je werk wordt het steeds rustiger, waardoor je meer vrije tijd over houdt. Plan iets tofs met je lief of vriendinnen of doe iets ontspannens voor jezelf. Denk aan een dagje spa of het lezen van een goed boek.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ook voor jou worden de weken nu steeds rustiger. Je kunt de werkdruk prima aan en je houdt zelfs nog tijd over voor andere dingen. Dit is een goed moment om klusjes te doen die zijn blijven liggen, waar je normaal nooit aan toe komt. Wil je een beetje bezig blijven, dan is dat een prima oplossing.

Waterman 21-1 t/m 18-2

De verveling kan een beetje gaan toeslaan komende week. Zowel thuis als op je werk weet je niet goed hoe je je tijd moet vullen. Vraag eens of je iemand kunt helpen of ga aan de slag met een plan dat je al eerder wilde uitvoeren. Je kunt nu alle kanten uit, je hebt er nu de tijd voor.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Mocht je de week nog starten met wat problemen, dan komen daar stuk voor stuk oplossingen voor. Met dwergplaneet Pluto aan je zijde, weet je in no time zelf oplossingen te bedenken of het wordt vanzelf opgelost. Je blijft in ieder geval opgelucht achter. Heb vertrouwen in de goede afloop, pieker er niet teveel over.