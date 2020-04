“Helaas kunnen de irritaties tussen jou en je lief hoog oplopen”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

06 april 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt het deze week extra zwaar met de huidige situatie, zeker wanneer je ook nog jarig bent. Je bent het beu om thuis te zitten en nergens heen te kunnen gaan. Probeer je er toch bij neer te leggen en maak er het beste van. Denk alvast na wat voor spetterend feest je wil geven wanneer alles weer voorbij is.

Stier 22-4 t/m 21-5

Het lukt je steeds beter om je aan te passen aan de huidige situatie. Ook al moet veel online gedaan worden en ben je veel thuis, je weet je draai inmiddels wel te vinden. Het helpt dat je sowieso graag thuis bent, het is een plek waar je kunt relaxen. Probeer op deze manier verder te gaan.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Alleen wanneer je single bent, kunnen de dagen eenzaam voor je zijn nu iedereen thuis moet blijven. Toch zijn er absoluut mogelijkheden. Durf online te daten, ook al kun je elkaar voorlopig niet persoonlijk ontmoeten. Digitaal kun je iemand namelijk eveneens goed leren kennen. Heb je een lief, dan hebben jullie veel steun aan elkaar.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het thuiszitten begint je steeds meer op te breken, Kreeft. Ook al ben je normaal gesproken graag thuis, nu word je eerder rusteloos en ontbreekt het je aan de broodnodige afleiding. Tijd om je creativiteit in te zetten. Pak een oude hobby op of zoek een nieuwe die je thuis kunt doen. Doe een spel of volg online lessen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Het lukt je steeds beter om je over te geven aan de huidige situatie, Leeuw. Je voelt steeds minder de drang om naar buiten te gaan en ergens naartoe te gaan. Je vindt je draai steeds meer thuis en dat is fijn. Je krijgt de tijd om achterstallige klusjes weg te werken of om je administratie te doen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Helaas kunnen de irritaties tussen jou en je lief hoog oplopen deze week. Vooral wanneer je teveel op elkaars lip zit. Ook al zijn jullie beiden thuis, zorg dat je een ruimte hebt waar je jezelf af en toe terug kunt trekken. Dan zal dit probleem minder worden. Zorg daarnaast voor een beetje fun en ontspanning op z’n tijd.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je kunt wat zwaar op de hand zijn deze week, Weegschaal. Ook al valt het niet altijd mee om positief te blijven in de huidige situatie, dan is het toch belangrijk dat je niet moedeloos wordt. Deel je zorgen met je lief of gezin of leid jezelf af met een grappige film of serie. Help jezelf uit de dip.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Net als de Stier kun jij inmiddels goed dealen met de huidige situatie en dat is mooi. Hier inspireer je je lief en gezinsleden mee en het helpt jezelf om je werk goed te doen, zelfs online. Houdt deze positieve vibe vast, dan blijft het allemaal te handelen. Hoe vervelend de maatregelen ook zijn of (nog) worden.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent lang optimistisch gebleven, Boogschutter. Toch zie jij het deze week ook af en toe niet meer zitten. Je kunt je gang niet meer gaan zoals eerder en dat begint je nu echt op te breken. Het feit dat je veel thuis bent, helpt hier ook niet aan mee. Je irriteert je sneller aan je lief of je gezin.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

De muren komen thuis soms echt op je af en daar kun je niet altijd even goed mee dealen. Je reageert je af op je lief of je raakt somber gestemd. Het is belangrijk dat je afleiding zoekt. Dit kan door online lessen te volgen, een serie te kijken of een paar boeken te lezen. Help jezelf de week door.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Met planeten Mars en Saturnus in je teken, is het voor jou echt lastig om thuis te blijven of stil te zitten. Deze planeten sporen aan tot actie en dat is nu juist lastig of zelfs onmogelijk. Kijk hoe je online in actie kunt komen. Door ergens aan deel te nemen, lessen te volgen of een nieuwe uitdaging te zoeken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Het is belangrijk voor jou om met mensen in contact te blijven, ook al moet dit digitaal. Je hebt het nodig om je verhaal te doen en je zorgen te delen. Doe je dit niet, dan kun je in een dip geraken en dat is niet nodig. Help elkaar door deze unieke situatie heen en neem daarbij zelf het initiatief.