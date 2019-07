“Helaas kan je relatie deze week onder druk komen te staan”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

29 juli 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met je liefdesleven zit het wel goed. Planeet Venus zorgt voor veel passie en romantiek, tussen en buiten de lakens. Als single Ram hunker je naar intimiteit. De kans is gelukkig groot dat je een gewillig slachtoffer vindt, je hebt nu namelijk een zeer sexy uitstraling. Over geld hoef je je geen zorgen te maken, je hebt voldoende te besteden.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je budget laat te wensen over, zeker wanneer je nogal royaal bent geweest op vakantie. Toch kun je het met wat creatieve oplossingen leuk hebben deze week, zonder dat het veel geld hoeft te kosten. Inventieve planeet Uranus helpt je hierbij. Denk out of the box. Dat geldt ook voor eventuele andere problemen waar je nu tegenaan loopt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je zit deze week lekker in je vel, Tweelingen. Je bent relaxt, hebt leuke dingen op het programma staan en je bent in staat om te genieten van al het fijns dat de zomer te bieden heeft. Dit heeft een positief effect op je relatie en seksleven. Je lief kan hier wel aan wennen, dus blijf nog even zo.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je kunt onder invloed van grillige planeet Uranus onrustig zijn. Je wilt nieuwe plekken ontdekken of inspirerende ervaringen opdoen. Dit komt prima uit wanneer je op vakantie bent, maar is dit niet het geval, dan kun je iets ondernemen wat je normaal gesproken niet snel zou doen. Of je doorbreekt je dagelijkse routine met een nieuwe activiteit.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Normaal gesproken kost het je al geen moeite om te genieten van het leven, maar deze week komt daar nog een schepje bovenop! Vakantie of niet, jarig of niet, je neemt de tijd voor een borrel, etentje of quality time met je lief of vriendinnen. Je kunt zonder problemen je werk laten liggen, daar maak jij je geen zorgen over.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Onder invloed van inspirerende planeet Uranus barst jij deze week van de ideeën en oplossingen. Geen uitdaging is te groot of probleem teveel. In no time weet jij er wel een draai aan te geven. Wil je iets creatiefs doen of heb je een artistiek beroep, dan gaat je dat nu zeer goed af. Inspiratie genoeg.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wil je iets aan je look veranderen, dan is dit een topweek daarvoor. Planeet Venus geeft je de smaak en het geld ervoor. Je doet niets liever dan shoppen en daar is deze week eveneens geschikt voor. Trommel wat vriendinnen bij elkaar of neem je lief mee en sluit de dag af op een zonnig terras.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Wanneer jij en je lief teveel tijd samen doorbrengen, blijft dat niet goed gaan. Dan steken irritaties de kop op. Het is daarom belangrijk dat jullie ook dingen alleen blijven doen, elkaar de ruimte geven, want dan blijft het tenminste leuk. Let verder ook op je budget, die slinkt sneller dan gewenst. Probeer impulsaankopen te vermijden.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Vooral voor je relatie wordt dit een heerlijke week, Boogschutter. De tijd die je samen met je lief doorbrengt, wordt top. En ben je nog een zoekende single, dan is de kans groot dat je een aantrekkelijke lover aan de haak slaat. Met planeet Venus aan je zijde, kan het niet anders dan zeer romantisch worden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Ben je op je vakantiebestemming, dan heb je zin om op pad te gaan. Je blijft liever niet de hele dag bij de caravan of het zwembad hangen. Je wilt cultuur opsnuiven en iets gaan bezichtigen, of iets sportiefs ondernemen, zoals raften, zeilen of surfen. Volg je impulsen deze week, want het helpt je te ontspannen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Helaas kan je relatie deze week onder druk komen te staan. Zeker wanneer er de laatste tijd vaker problemen tussen jou en je lief zijn geweest. Loop er niet van weg, want dan houd je het probleem in stand. Je kunt er veel beter over praten met elkaar en proberen een oplossing te vinden. Of samen besluiten ermee te stoppen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Wanneer je op vakantie bent, zit je in een lekkere flow. Je doet waar je zin in hebt en je voelt je lekker relaxt. Het is een ander verhaal wanneer je nog gewoon aan het werk bent. Dan kun je moeite hebben met de dagelijkse sleur. Maak het opwindender door toffe activiteiten te ondernemen. Maak daar tijd voor.