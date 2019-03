‘Grey’s Anatomy’ verbreekt records: waarom kijken we zo graag naar ziekenhuisseries? Nele Annemans

01 maart 2019

12u27

Bron: Bustle 0 Vrije tijd ‘Grey’s Anatomy’ verbrak gisteren een record in de Verenigde Staten: de 332ste aflevering werd er uitgezonden en daarmee is het officieel de langstlopende ziekenhuisserie ooit in de VS. De reeks doet zo één aflevering beter dan ‘E.R.’, dat voordien het record in handen had. Maar waarom zijn we zo gek op de ziekenhuisserie?

Hoewel streamingdiensten het makkelijker hebben gemaakt om je favoriete series te bekijken, is ‘Grey’s Anatomy’ voor sommige kijkers al meer dan een decennium, 14 jaar om precies te zijn, een deel van hun leven. Na 15 seizoenen is er een soort vertrouwdheid die niet zomaar verbroken of vervangen kan worden. Bij trouwe kijkers is het alsof ze een oude vriend terugzien op televisie. Je weet wat er te gebeuren staat: twee personages zullen verwikkeld raken in relatieproblemen, het team zal een leven redden, maar ook een verliezen, waardoor ze gedwongen worden om na te denken over wat er in hun persoonlijke leven gebeurt. Met de regelmaat van de klok gebeuren er grote rampen en meestal sterft het personage met de grootste gastrol. Het voelt herkenbaar, maar is nog altijd vermakelijk. Kortom: ‘Grey’s Anatomy’ voelt als thuiskomen.

En in tegenstelling tot bekende series als ‘Gilmore Girls’, ‘Will & Grace’ en ‘Fuller House’, die allemaal een comeback maakten, lijkt het alsof ‘Grey’s Anatomy’ het als serie niet nodig heeft om even van de buis te gaan en terug te keren. Daarvoor is de serie gewoon te populair.

Bovendien leven we nog altijd in onzekere tijden. Er vinden nog altijd terroristische aanslagen plaats en er gebeuren tal van natuurrampen. Veel mensen kunnen dat spervuur van slecht nieuws niet 24/7 aanzien of -horen. Ze willen even ontsnappen aan de werkelijkheid, en dat gaat makkelijker door een uurtje hun vertrouwde serie op te zetten dan naar een nieuwe serie te kijken. En voor velen staat dat vertrouwde gelijk aan ‘Grey’s Anatomy’. Zeker als ze even hun verstand op nul willen zetten. Heb je een aflevering gemist? Geen probleem. Zoals met veel langlopende series lijkt het alsof je nooit bent weggeweest zodra je opnieuw begint te kijken. Daar spelen de makers ook op in door regelmatig oude personages te laten opduiken in de gangen van Grey Sloan Memorial Hospital. Zo keerde het personage Teddy bijvoorbeeld terug in het 14de seizoen.

En hoewel de gebeurtenissen vaak slecht aflopen in de serie, is er wel altijd een silver lining. Derek stierf, maar Meredith kreeg nog een baby en leerde hoe ze met zichzelf kon leven. Cristina vertrok, maar dat deed ze voor een betere job die meer bij haar ambities aanleunde. En menige ramp dwong de personages om zich te realiseren hoeveel ze van elkaar houden. In elke aflevering zit zowel een traan als een glimlach. Dat maakt van ‘Grey’s Anatomy’ een troost voor velen, en een manier om even te ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.

Hoelang de ziekenshuisserie nog op de buis zal zijn? Daar hebben we het raden naar. Shonda Rimes zei alvast dat er geen ‘Grey’s Anatomy’ meer zou zijn zonder Meredith Grey, maar dat ze momenteel zeker nog niet aan stoppen denkt.