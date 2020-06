"Geef je gazon nu geen water, dat is een straatje zonder einde": Laurence Machiels toont hoe je je tuin toonbaar en voetbalproof houdt

Het gazon kreeg het al hard te verduren tijdens die maandenlange schoolvrije coronaperiode, en het wordt er met de droogte echt niet beter op. Hoe houd je het toch nog een beetje toonbaar? Minder kort maaien is dé truc om je grasmat in deze zomer van intens over-en-weer geloop en getrampel van voetbalschoenen toch nog aantrekkelijk groen te houden. Zet je gazon- of robotmaaier op de hoogste stand, meestal is dat 5 of 6 centimeter. Hoe langer de grassprieten, hoe minder snel je intens bevoetbald gazon beschadigd geraakt. Bovendien is het veel zachter vallen in langer gras.

Flink voeden

Lang maaien is de ene, flink voeden de andere sleutel tot een groene grasmat. Een gazon waar vaak op wordt gevoetbald en geravot, verzwakt continu. Is het goed gevoed, dan zal het veel minder last hebben van kale plekken (en droogte). Voed het drie keer per jaar: een lentebemesting in maart, een tweede keer in juni (nu dus!) en nog een derde keer in de herfst, met najaarsgazonmest. Kies voor organische meststoffen, die zijn beter voor het milieu dan kunstmest en werken geleidelijker (en vaak ook langer). Neem een soort met extra kalium, ijzer en magnesium, voor een nog intenser groen. Houd je aan de opgegeven hoeveelheid; gras kan echt niet meer opnemen, de rest spoelt gewoon uit. Bemest altijd voor een regenbui of regenperiode: alleen zo worden de meststoffen opgenomen. Maai daarna een week niet.

Voor voetballende kinderen kies je het best een speel- of sportgazon: dat bevat een hoog percentage robuuste grassoorten

Slijtplekken aan de voetbalgoal herstel je na de zomer, wanneer de bodem weer wat vochtiger wordt. Neem speciaal gazonherstelzaad, dat kiemt snel. Moet je nog een gazon aanleggen, of wil je het opnieuw laten inzaaien of uitrollen? Voor voetballende kinderen kies je het best een speel- of sportgazon: dat bevat een hoog percentage robuuste grassoorten als Engels raaigras, die goed tegen hitte, droogte en intense betreding kunnen.

Groener dan gras

Geef je gazon geen water, dat is in een droge zomer een straatje zonder einde en betekent alleen maar verspilling van water. Verzoen je met een minder groen gazon; het gras herstelt zich vaak vanzelf weer in de herfst.

Foeter vooral niet op de klavers. In een droge zomer zorgen zij er namelijk voor dat je grasmat langer groen blijft. Klaver heeft immers veel minder snel last van droogte dan gazongras. Ook op arme bodems houdt klaver langer stand: het haalt namelijk stikstof uit de lucht, slaat die in de grond op en geeft ze weer af als voedingstoffen. Dat merk je ook in je eigen gazon, waar het gras dat dicht bij klavers staat sneller groeit en donkerder groen oogt. En klavers in je gazon brengen ook geluk, als je in klavertjes vier gelooft, tenminste. Er eentje vinden is niet zo simpel: naar schatting is maar 0,01 tot 0,1 procent van de klavertjes een klavertje vier. Een klavertje met vier blaadjes is een mutatie van de klassieke witte klaver met drie blaadjes, veroorzaakt door vervuiling, bodemafwijking of beschadiging. Soms vind je wel eens een klavertje met vijf of zes blaadjes, voor een extra portie geluk.

De kunst is om jouw tuingedeelte met delicate planten af te scheiden van het stoerdere stuk waar gevoetbald mag worden

Plaats voor de goal

Een balletje trappen is één, maar waar die bal dan al dan niet per ongeluk terecht komt, is een andere zaak. Tere bloemenbedden en een voetbal gaan niet samen. Als die bal te pas en te onpas in jouw bloemenbed belandt, en er je lievelingsplanten afknakt, dan is dat fijne vakantiegevoel ook voor jou ver zoek. De kunst is om jouw tuingedeelte met delicate planten af te scheiden van het stoerdere stuk waar gevoetbald mag worden. Zet er een sterke haag van liguster, haagbeuk, beuk of hulst tussen, of een ‘haag’ van hoge, solide siergrassen zoals Stipa gigantea of Calamagrostis x acutiflora ‘Karl Foerster’. Combineer de grassen voor extra kleur met mooie, hoge tuinplanten die tegen een stootje kunnen zoals kogeldistel (Echinops ritro), bronzen venkel (Foeniculum vulgare ‘Purpureum’), ijzerhard (Verbena bonariensis) of de sierdistel Cirsium rivulare ‘Atropurpureum’. Overigens is zo’n ‘haag’ van siergrassen en bloemen ook perfect om een trampoline te camoufleren, terwijl je door de ijle planten heen wél nog je kinderen in de gaten kunt houden. Wil je liever iets tijdelijks, kies dan voor een afsluiting van kastanjespijltjes. Als je wil, kun je die na de zomer weer weghalen. De putten van de palen zijn zo weer gevuld; zaai ze eventueel weer in met een beetje herstelgazonzaad.

Rond het voetbalterrein van je kinderen kunnen overigens wel bloemen groeien, er zijn genoeg soorten die tegen een stootje kunnen (zie kader). Of plant stoere struiken. Spirea, Viburnum, Osmanthus en rozen kunnen echt wel een flink getrapte bal verdragen, net als frambozen en zwarte bes.

Geen voetballertjes in huis? Laat een deel van je gazon langer groeien en maai er een labyrint in

Tribune

Heb je graafwerken in het vooruitzicht, of heb je pas een poel of vijver uitgegraven? Gebruik de aarde om er een natuurlijke voetbaltribune van te maken! Vorm aan de rand van het voetbalveld ronde of elliptische heuveltjes of bermen; een afgeplatte of licht hellende vorm is het mooist. Zijn de heuvels te steil of te hoog, dan drogen ze in de zomer snel uit en wordt ook het onderhoud moeilijker. Meet de vorm heel precies: voor een cirkel gebruik je een passer en touw. Meng de tuinaarde met bentoniet, waterkristallen of terracottem, dat houdt het water in de zomer langer vast. Zaai sportgazon of een gazonmengsel voor droogtegevoelige gronden, en geef water tot de sprietjes bovenstaan. Knip het gras met een haagschaar bij.

Geen aarde op overschot? Maak dan grasstoeltjes! Koop een paar metalen emmers, een metalen waskuip of misschien heb je nog een oude ton liggen, die je doormidden zaagt? Vul met potgrond, druk aan en geef water. Vul eventueel bij met potgrond, als die teveel gezakt is. Strooi het graszaad dik uit, bedek het met een flinterdun laagje potgrond, duw aan en geef zachtjes water. Blijf water geven tot het gras boven staat. Na zes weken knip je het gras een eerste keer bij, dat kan gewoon met een trimmer voor grasrandjes. Maai het niet te kort, het is zachter zitten in langer gras. Of voeg er een geurtje aan toe, er zijn tal van kruipende plantjes die het perfect verdragen dat je er even op gaat zitten. De Corsicaanse munt Mentha requienii heeft minutieus kleine blaadjes en groeit heel plat; één aanraking is voldoende om de lucht te vullen met chlorofylaroma. Ook loopkamille wordt amper een paar centimeter hoog, en geurt heel kruidig wanneer je het aanraakt of er op gaat zitten. Ook kruiptijm (Thymus serpyllum), tapijtgras (Phyla nodiflora) en vetmuur (Sagina subulata) lenen zich tot een plantenstoeltje.

Geen voetballertjes in huis? Laat een deel van je gazon langer groeien en maai er een labyrint in. Teken het labyrint eerst op papier (je vindt plannetjes online), en zet het patroon uit met touw of lint. Laat je kinderen ‘verdwalen’, en zorg voor een beloning in het midden.

Tien voetbalproof planten

• Siersalie (Salvia nemorosa ‘Caradonna’ of ‘Ostfriesland’)

• Vrouwenmantel (Alchemilla mollis)

• Kattenkruid (Nepeta)

• Lavendel

• Siergrassen

• Rozemarijn en tijm

• Helleborus

• Heuchera

• Tuingeraniums (Geranium ‘Rozanne’, ‘Anne Thomson’)

• Bamboe (bv. niet-woekerende Fargesia)

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘De leukste tuin van Vlaanderen’ in dit dossier.

Zoek je nog een voetbaldoel? Bekijk hier onze aanbieding op HLN Shop.

Lees ook:

Wil je wél een tuin, maar liever geen zwaar werk of veel onderhoud? Tuinexperte Laurence Machiels toont hoe je dat aanpakt (+)

Amper onderhoud, mooi in bloei: tuinexperte Laurence Machiels geeft 10 redenen om je tuin vol siergrassen te zetten (+)

Ten oorlog tegen onkruid: van wegbranden tot een onkruidtrekker, dit is wat echt helpt (+)