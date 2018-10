#FRIYAY! Vijf feel-good snacks om het weekend in te zetten Margo Verhasselt

19 oktober 2018

11u02 0 Vrije tijd Thank God It’s Friday! Koffie smaakt beter, minuten en uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een paar heerlijke nieuwtjes/ video’s die je in no-time een goed gevoel geven.

1. Moves om te stelen

Onder het mom: ‘why be moody, when you can shake your booty?’. Na een hele zomer swishen kan een mens wel al eens deugd hebben aan wat verandering. De Russische band Little Big bracht op 5 oktober redding met hun nieuwe dansmove, de Skibidi. Of de Skibidi zoals de ‘swish swish dance’ de wereld zal veroveren, zal nog moeten blijken, maar ze lijken goed op weg: de clip werd bij muziekblad Mixmag al 240.000 keer gedeeld.

2. Instant slappe lach

Er werd aangekondigd dat Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle een kindje verwachten. Uiteraard werden er meteen miljoenen vragen gesteld: hoe gaat het kindje heten? Zou het een jongen of een meisje zijn? Hoe gaat het eruit zien? Nadat een van onze collega’s in een artikel een foto van hun ‘toekomstig kind’ tegenkwam, dat gemaakt werd door middel van een 'babymaker’-website, was het hilariteit alom op de redactie. Onze kinderen met beroemdheden? Niet zo geslaagd, tot onze grote spijt.

Zelf proberen? Test het hier!

3. Instant achterovervallen

Al bekomen van de lachbui? Tijd om even te genieten.

4. Food porn

Een zoete zonde om je vingers bij af te likken? Alsjeblieft. Graag gedaan.

5. Smeltgevaar

Van barbiepoppen tot racewagens, elk kind heeft weliswaar een favoriet speelgoedje. Dat van de Schotse Noel? Dinosaurussen.