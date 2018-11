#FRIYAY! Nu al verlangen naar Kerstmis en 4 andere feel-good snacks om het weekend in te zetten Stefanie Tirtichnik

09 november 2018

16u44 0 Vrije tijd Thank God It’s Friday! Koffie smaakt beter, minuten en uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een compilatie van heerlijke video’s die je in no time een goed gevoel geven.

Ben jij even verwonderd door de nieuwste kerstdecoratie als dit schattig mannetje? Of begin je spontaan te watertanden bij de chocolade in het laatste filmpje? Meebrullen met de ‘mom’ parodie mag zeker en vast want het is #FRIYAY, oftewel tijd voor me-time.