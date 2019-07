#FRIYAY! Man kan droomreis naar Hawaï niet betalen en vindt grappige oplossing LDC

26 juli 2019

14u06 0 I can’t afford a trip to Hawaii so I created one 🌺 pic.twitter.com/nsSvlTT2G4 ant-honey(@ aanthonyy07) link Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen betere manier om de week af te sluiten dan met een heerlijke feelgoodvideo die instant een lach op je gezicht tovert.

Wie tegenwoordig door Instagram scrolt, ziet de ene vakantiefoto na de andere passeren. Het gevolg: stiekem zien we groen van jaloezie en willen we ook op reis. Het enige probleem is dat onze portemonnee dat niet altijd toelaat.

YouTuber Anthony Bustamante zat opgezadeld met hetzelfde dilemma. Hij wilde dolgraag naar Hawaï, maar had er de centen niet voor. ‘Fake it till you make it’ moet hij gedacht hebben. Met de hulp van een green screen flanste hij een low-budget video in elkaar, om te doen alsof hij de eilandengroep had bezocht. Het resultaat poste hij op Twitter met de tekst: “Een trip naar Hawaï kan ik niet betalen, dus ik maakte er zelf eentje.”

In een mum van tijd ging z’n filmpje viraal: het kreeg meer dan 650.000 likes en 202.000 retweets. Veel mensen herkenden zich erin. Ze beseffen maar al te goed dat hun spaarrekening niet oneindig is, en toch ervaren ze tegelijk FOMO: fear of missing out.