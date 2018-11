#FRIYAY! Een breinorgasme en 4 andere feel-good snacks om het weekend in te zetten Stefanie Tirtichnik

16 november 2018

14u56 0 Vrije tijd Thank God it’s Friday! Koffie smaakt beter, de uren gaan sneller voorbij en het weekend lonkt. Geen beter manier om de week af te sluiten dan met een paar heerlijke video’s die je in no time een goed gevoel geven.

Met bokkensprongen het weekend in of net lekker mediteren in bad? Of je nu rustig wilt indommelen met een ASMR-video of de beentjes wilt losgooien op de allereerste K3 performance, in onze nieuwe #FRIYAY compilatie zit er voor elk wat wils. Zo gaat je weekend alvast goed van start.