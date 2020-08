‘Friends’ komt met unieke adventskalender (en je kan hem nu al met korting bestellen!) Nele Annemans

26 augustus 2020

16u44 0 Vrije tijd 2020 was voor velen onder ons een jaar om snel te vergeten, maar het einde ervan kan je wél goed inzetten. ‘Friends’ brengt namelijk een geweldige adventskalender op de markt die je nu al kan reserveren.

Oké Captain Obvious, dat het bijlange nog niet het moment is om je kerstboom onder het stof vandaan te halen of aan de feestdis plaats te nemen, weten we. Maar als je een diehard ‘Friends’-fan bent, is het wel belangrijk om je al even in kerstmodus te wanen.

Je geliefde sitcom brengt namelijk een unieke ‘Friends’-adventskalender op de markt die net zoals andere exemplaren vijfentwintig deurtjes heeft om af te tellen naar Kerstmis. Aan welke verrassingen je je mag verwachten? Meer dan veertig gadgets in het ‘Friends’-thema.

Officieel komt de kalender op 27 oktober uit, maar fans kunnen hem nu al reserveren, mét korting. Normaal gezien tel je 29,99 dollar, omgerekend 25,37 euro, neer, maar als je hem nu op Amazon bestelt hoef je slechts 15,42 euro te betalen. Snel zijn is dus de boodschap!

Wie zolang niet kan wachten, kan op 22 september wel al het ‘Friends’-kookboek in huis halen.