‘Framilytrip’ in de Ardennen? Beleef samen nog meer fun met deze 5 originele activiteiten

20 september 2019

08u00 0 Vrije tijd Bijpraten, aperitieven, wandelen... De eerste uren van je framilybreak (een trip met familie én vrienden) vliegen voorbij. Maar hoe vul je die andere dagen in? Met deze vijf originele en onvergetelijke activiteiten die de band met je familie of vrienden nog intenser maken. Inclusief huisjes in de buurt waar jullie samen kunnen overnachten.

1. Niet zomaar een rondleiding

Natuurlijk kan je zelf een dorpswandeling uitstippelen en uitvissen welke abdij een bezoek waard is. Maar dan vergeet je je voordeel als groep uit te spelen. Want zodra je met zes tot tien mensen bent, gaat er een wereld van speciale rondleidingen met privégids voor je open. Zo is een bezoek aan brouwerij Achouffe of Lupulus veel leuker met je eigen clan. Liever een wijndomein met degustatie? Informeer bij Château Bon-Baron, dat prachtige wijngaarden aan de Maas heeft. En voor een rondleiding door het fantasievolle Château de Vêves hang je als groep niet af van vaste bezoektijden, maar reserveer je op dagen die jullie uitkomen.

Hier verblijven jullie

- Dit trendy en verzorgde huis met veel houtaccenten wordt jullie tijdelijke thuis voor een Ardennenweekend vol bierproeverij. Het heeft een eigen bar én ligt niet ver van brouwerij Achouffe en brouwerij Lupulus. In een mooie wandelomgeving bij Houffalize, met leuke tuin en terras, ideaal voor zeven tot negen mensen.

Meer info over dit huis vind je hier.

- Met deze fijne uitvalsbasis in Philippeville heb je zowel Château de Vêves als wijndomein Château Bon Baron binnen rijafstand. Deze voormalige pastorie werd eclectisch gerenoveerd tot een uniek vakantiehuis voor twaalf tot veertien mensen, waarin speelse elementen en authentieke charme beide hun plaats hebben. Groot domein met tuin en terras.

Meer info over dit huis vind je hier.

2. Voor adrenalinejunkies

Doe iets spannends met je framily en jullie band wordt nóg intenser. Wat dachten jullie van een ballonvlucht, een avonturendag of een kennismaking met speleologie? Maken jullie een tocht op een zelfgebouwd vlot? Of willen jullie liever ‘packraften’, waarbij je met een opblaasbare kano in je rugzak eerst een mooie natuurwandeling maakt en dan de rivier opgaat. Wie van een spelelement houdt, kan een dropping, oriëntatietocht of moordspel doen. Check het aanbod van Adventure Valley, Coo Adventure, Survival Life en Avenature.

Hier verblijven jullie

- In Durbuy zit je altijd goed voor een breed aanbod aan spannende activiteiten. Als jullie ook nog in dit authentieke huis uit 1892 verblijven, heb je alle ingrediënten voor een geweldig framilyweekend. In de gezellige woonkamer met open haard, de keuken, bar en zeven slaapkamers genieten jullie van een stijlvolle en warme hedendaagse aankleding. Er is ook een speelkamer en een tuin.

Meer info over dit huis vind je hier.



- Wil je op avontuur in de streek van Spa en Coo? Dit vakantiehuis in een kasteel is een prima keuze. Het heeft een rustige ligging bij een stukje natuur waar veel herten thuis zijn. Geniet van de royale ruimtes, het prachtige zicht, de acht slaapkamers en wellness.

Meer info over dit huis vind je hier.

3. Verrassingsdiner

Je hoeft niet noodzakelijk iets avontuurlijks te doen om samen een uniek moment te beleven. Verras elkaar bijvoorbeeld eens met een viergangenmenu, waarbij vier teams elk één gang klaarmaken: aperitiefhapjes, voorgerecht, hoofdgerecht of dessert. Spreek een paar grote lijnen af, zodat je niet met een overdaad aan vlees, vis of groenteschotels zit. Maar verder houdt elk team z’n keukenplannen geheim... Samen tafelen zal nog nooit zo spannend geweest zijn.

Hier verblijven jullie

- Met je foodiebende in een omgebouwd hotelletje in Erezée logeren: hoe fantastisch klinkt dat? Voordelen genoeg: de acht stijlvolle kamers hebben bijna allemaal een privébadkamer, maar ook een eigen koffie- en theeset én koelkastje (om geheime gerechten in te bewaren). Ook handig: behalve een grote professionele keuken is er nog een tweede keuken. En je vindt er ook een echte eetzaal, bar en heerlijk terras.

Meer info over dit huis vind je hier.



- In deze zalige villa met oude elementen kunnen jullie je helemaal uitleven met eet- en relaxfestijnen. Met een grote en semiprofessionele keuken, charmant ingericht kamers, infraroodsauna en supergezellig overdekt terras. Neem gerust de kinderen mee, want er is een speelkamer en een buitenspeelterrein.

Meer info over dit huis vind je hier.

4. Op geheime missie

Voel jullie opnieuw een beetje kind door iedereen een geheime opdracht te geven om in de loop van het weekend uit te voeren. Jullie kunnen bijvoorbeeld allemaal een opdracht in een grote pot droppen, waarna iedereen één papiertje trekt. Geheime missies kunnen dan zijn: neem een subtiele tic nerveux aan die anderen moeten ontdekken, verstop ongemerkt alle smartphones of al het bestek, of verwissel in het geheim alle onderbroeken van kast. Hilariteit verzekerd.

Hier verblijven jullie

- Dit oude huis in Vresse-sur-Semois straalt na een renovatie nog altijd Ardense charme uit. Het heeft zalig veel ruimtes, waaronder een grote leefkeuken waarin jullie samen een gezellige tijd kunnen hebben of geheime opdrachten volbrengen. Tegelijk heb je het comfort en de privacy van mooie slaapkamers en genoeg badkamers.

Meer info over dit huis vind je hier.



- Aan de buitenkant doet dit nieuwbouwhuis in een idyllische omgeving bij Paliseul heel Ardens aan, maar binnenin is de aankleding modern met een veelvoud aan kleuren. De grote keuken loopt over in een ruime eetkamer, daarop sluit de vlotte leefruimte met inbouwhaard aan. Met zes slaapkamers, een binnenzwembad en infraroodcabine.

Meer info over dit huis vind je hier.

5. Verkleedfeestje, iemand?

Nog meer leuks voor je kinderzieltje of voor framily’s met kinderen: hou een thema-avond waarbij je het vakantiehuis versiert en iedereen zich verkleedt. Ook het eten kan je op het thema afstemmen. Hou bijvoorbeeld een pyjamaparty, waarbij iedereen een bonte pyjama of gekke onesie aantrekt om zich dan een ouderwets kussengevecht of een wedstrijdje zaklopen met kussenslopen te wagen. Sluit af met een film en popcorn of pizza. Ook leuk: een spookavond. Versier de woonkamer met vleermuisslingers en spinnen en kom als tovenaar, spook of heks verkleed. Maak een lampionnentocht in het donker en smul van zelfbereide griezelige hapjes.

Hier verblijven jullie

- Het ideale vakantiehuis voor griezelavonden? Een groot kasteel met veel kamers, loopbrug, hoeken en een wenteltrap. De grote woon- en eetkamer lopen in elkaar over, zodat je veel plaats voor themadiners en entertainment met de kinderen hebt. Inclusief grote tuin met speeltuigen.

Meer info over dit huis vind je hier.



- Dankzij twee fijne leefruimtes, een grote eetkamer, een leuke speel- en tv-zolder en negen slaapkamers (waarvan twee met stapelbedden) is ook dit een kindvriendelijk vakantiehuis, toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit! Prima voor verkleedparty’s, maar je kan ook relaxen in de sauna of de grote tuin.

Meer info over dit huis vind je hier.