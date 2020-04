Fleur elkaars quarantaine op: wie verdient volgens jou een mooi boeket? Valérie Wauters

06 april 2020

09u59 0 Vrije tijd Een mooi boeket in hui.. euh in je kot doet sowieso altijd deugd. Zeker als je de bloemen cadeau krijgt. Daarom hebben wij heerlijk nieuws: samen met bloomon mag NINA de komende vier weken immers elke dag vijf prachtige boeketten weggeven.

Je beste vriendin die je alleen nog ziet tijdens een virtueel aperitief. Je ouders, die je zo graag nog eens zou willen knuffelen. Je partner die al jouw quarantaine-grillen moet doorstaan. Die dokter of verpleegkundige die zich dag in dag uit inzet voor een ander. De leerkracht op de school van je zoon of dochter, die zich de voorbije weken in bochten gewrongen heeft om leerstof tot bij je kind te krijgen ... We kunnen nog wel even doorgaan met opsommen wie er op dit moment wel een boeketje zou verdienen, en jij vast ook. Daarom geven we de komende vier weken in samenwerking met bloomon elke dag 5 prachtige boeketten weg.

Wie verdient het volgens jou om in de bloemetjes gezet te worden? Laat het ons weten via onderstaand formulier en wie weet mag jij hem of haar zeer binnenkort in de bloemetjes zetten!



