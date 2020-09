"Financieel ziet het er rooskleurig voor je uit": jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

14 september 2020

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Planeten Saturnus en Pluto liggen dwars en je hebt ook nog te maken met planeet Mars die retrograde loopt. Geen goede week voor haast of snelle acties, want dan kom je jezelf tegen. Neem je tijd en zorg dat je ook tijd vrijmaakt voor jezelf of je hobby’s. Dan kun je best met deze pittige week dealen.

Stier 22-4 t/m 21-5

Hoewel het best een chaotische en drukke week kan worden, verloopt het wel naar wens. Je krijgt je to do lijstje af en je boekt positieve resultaten, dus dat is absoluut niet verkeerd. Heb je plannen om te daten of te solliciteren, dan is dit een goede week daarvoor. Je komt positief en krachtig over nu.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je hebt de neiging om over je grenzen heen te gaan deze week, Tweelingen. Je werkt maar door of je studeert tot de late uurtjes en dat gaat je opbreken. Ben eens wat liever voor jezelf en gun je ook rust, plezier en ontspanning. Doe je dat niet, dan ga je uitgeput het weekend in.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Vooral je budget heeft deze week extra aandacht nodig, Kreeft. Je hebt met een lastige invloed van Saturnus te maken en deze planeet meent het serieus! Check regelmatig je banksaldo en ben voorzichtig met impulsaankopen. Op die manier weet je je geldzaken (weer) op de rit te krijgen. Verder is het goed om meer inzicht in je administratie te krijgen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Met planeet Venus in je teken, ziet het er vooral voor je liefdesleven top uit! Heb je een lief, dan hebben jullie het super gezellig samen en aan intimiteit ontbreekt het ook niet. Ben je nog single, dan is dit een uitstekende week om te gaan daten. Je hebt nu een aantrekkelijke en fantastische uitstraling.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Deze week word je flink beziggehouden, Maagd! Ben je ook nog eens jarig deze week, dan blijft er helemaal geen moment voor jezelf over. Toch verloopt het meeste positief, zolang je regelmatig stoom afblaast en je innerlijke balans herstelt. Je voelt vanzelf wanneer je daar behoefte aan hebt. Durf er dan ook aan toe te geven.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

De kans op confrontaties is deze week helaas groot, Weegschaal. Zeker wanneer je aan je principes vasthoudt of per sé gelijk wilt hebben. Wil je dat de sfeer gemoedelijker blijft, dan zal je water bij de wijn moeten doen. Zorg verder dat je deze week tijd maakt voor toffe of relaxte dingen, zodat je afleiding hebt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week kan een tikkeltje onrustig aanvoelen voor je, Schorpioen. Dat kan heel goed kloppen, aangezien planeten Saturnus, Pluto en Neptunus van invloed zijn. Toch hoeft dit gelukkig geen nadeel te zijn. Je hebt voldoende ideeën en inspiratie om overal het meeste uit te halen. De positieve resultaten die je uiteindelijk boekt, maken veel goed!

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Net als de Tweelingen, ontbreekt het je snel aan energie deze week, terwijl je van alles op de planning hebt staan en wilt uitvoeren. Het is goed om niet te overdrijven, prop minder activiteiten in één dag, daarmee maak je het jezelf een stuk gemakkelijk en minder energievretend. Je hebt het zelf in de hand, Boogschutter.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Financieel ziet het er rooskleurig voor je uit deze week, Steenbok. Je kunt te maken krijgen met een meevaller of een kostenpost valt goedkoper uit dan gedacht. Het kan ook zijn dat je een extraatje ontvangt of iets goed weet te verkopen. Hoe het ook uitpakt, het is in ieder geval positief en dat is een prettig vooruitzicht.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Let op dat je je deze week niet te vaak terugtrekt en in je eigen wereldje opgaat! Dat kan je lief niet zo waarderen en zelf kun je dan last krijgen van gedachten die maar in rondjes blijven draaien. Ga juist af en toe het gesprek aan, dat kan voor nieuwe inzichten zorgen en het is een stuk gezelliger!

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je focus ligt deze week vooral op je job of studie, Vissen. Dat is een goed plan, aangezien je nu de juiste planeten aan je zijde hebt om daar een succes van te maken. Het gaat je allemaal gemakkelijk af deze week, je hoeft nergens echt moeite voor te doen en dat is natuurlijk super fijn.