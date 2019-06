“Financieel staat je een prima weekje te wachten": jouw horoscoop voor deze week Ester van Herebeek-Spijkers

24 juni 2019

07u46 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week graag thuis. Genieten van je tuin of balkon, onder het genot van een drankje en goed gezelschap. Op je werk is het nu iets rustiger, waardoor je hier ook tijd voor hebt. Wil je iets met je lief of gezin ondernemen, dan is dit een topweek daarvoor, de sfeer zit er namelijk goed in.

Stier 22-4 t/m 21-5

Maak je op voor een onvoorspelbare week, Stier. Houd je niet teveel vast aan een strakke planning, want daar komt toch niets van terecht. Er wordt flexibiliteit van je gevraagd en helaas is dat niet je sterkste punt. Probeer open minded te zijn en de week over je heen te laten komen, dan heb je er het minst last van.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Financieel staat je een prima weekje te wachten, Tweelingen. Eindelijk kun je jezelf verwennen met iets luxe of extravagants. Gun jezelf dat dan ook, je hebt er hard genoeg voor gewerkt. Voor je relatie wordt dit eveneens een topweek. Jij en je lief brengen lekker veel tijd met elkaar door en je seksleven krijgt een fikse boost.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Ben je deze week jarig, dan zorgt planeet Uranus voor de nodige verrassingen. Je lief, familie of vriendinnen hebben toffe dingen voor je in petto. Probeer je nieuwsgierigheid in bedwang te houden en laat het gewoon gebeuren, dat is namelijk het allerleukst. Verder kan het op je werk behoorlijk druk en hectisch zijn, je zult moeten multitasken.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Deze week is de kans groot dat de verveling toeslaat. Je hebt behoefte aan wat excitement in je leven, maar planeet Uranus steekt daar een stokje voor. Gebeurt er dus weinig, zorg dan zelf voor een beetje spanning. Ga iets doen wat je nooit eerder hebt gedaan of neem je lief ergens spontaan mee naartoe.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Van je planning komt deze week weinig terecht, Maagd. Gelukkig kun jij dat prima handelen en zie je daar het voordeel wel van in. Het schept iets meer ruimte in je eigen agenda. Zorg wel voor de nodige ontspanning op z’n tijd, anders ren je jezelf in no time weer voorbij. Zeg bijvoorbeeld onnodige afspraken gerust af.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Er staat je een relaxt weekje te wachten, Weegschaal. De planeten beloven je met rust te laten, waardoor je lekker aan jezelf toekomt. Je bent lekker zen. Ga dus een heerlijk dagje naar de sauna, maak een lunchafspraak met je vriendin of ga naar hartenlust shoppen. Dit is deze week allemaal mogelijk, dus geniet ervan.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is goed om je gezondheid en energielevel in de gaten te houden, Schorpioen. Je hebt namelijk de neiging om maar door te gaan en daar kom je deze week niet meer mee weg. Voorkom stress, ziekte of vermoeidheid door regelmatig tijd voor jezelf vrij te maken, dan voorkom je grotere ellende. Doe een stapje terug.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je zit deze week in een lekkere flow, Boogschutter. Je doet je ding en eigenlijk zit alles mee. Je to do lijstje op je werk krijg je af en ook thuis blijft er niets liggen. Dat geeft een lekker en voldaan gevoel. Maak dit weekend tijd vrij voor je lief of je gezin. De planeten beloven namelijk heerlijke quality time.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Vooral op je werk mag je rekenen op verrassende wendingen. Een onverwacht gesprek of een bijzonder verloop van een project. Toch ziet het ernaar uit dat het een positieve ontwikkeling is, je doet er je voordeel mee. Probeer het dus vooral niet tegen te houden of aan je planning vast te klampen, want dat zou jammer zijn.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Schorpioen, mag jij je gezondheid wat beter in de gaten houden. Je bent nu namelijk vatbaar voor infecties of virussen, dus werken aan je weerstand is een must. Neem daarbij niet teveel hooi op je vork, want dan put je jezelf onnodig uit. Regelmatig op tijd naar bed kan al helpen, evenals veel water drinken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Thuis vind jij deze week je draai niet. Je bent zeer onrustig en hebt het gevoel dat er allemaal werk op je ligt te wachten. Enerzijds is dat waar, anderzijds zijn dat vooral je eigen hersenspinsels. Je fantasie maakt het groter dan het is. Probeer realistisch te blijven en check de feiten, dan zal je zien dat het meevalt.