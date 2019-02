"Financieel kan het helaas een beetje tegenzitten": jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

25 februari 2019

07u45 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je bent deze week graag thuis, Ram. Om met je lief een film of serie te kijken of iets leuks met je interieur te doen. Dit is een goede week om vrienden uit te nodigen voor een borrel of etentje. Je bent nu de perfecte gastvrouw. Met je lief heb je een prettige klik. Jullie zitten helemaal op een lijn.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je barst deze week van de energie. Of je nu wil sporten of een ander doel na wil jagen, je gaat ervoor. Je bent veel minder terughoudend dan anders. Ben je nog op zoek naar een lief, dan is dit een prima week om daar werk van te maken. Stap op hem af en durf een date te scoren.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Emotioneel zit je deze week helaas niet lekker in je vel, Tweelingen. Je hebt last van wisselende stemmingen en kunt om niks in huilen uitbarsten. Schrik daar niet van. Je innerlijke balans wordt hersteld. Door je gevoel te laten stromen, kom je weer op één lijn met je verstand. En dat lucht lekker op.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je bent zeer ondernemend de komende dagen, Kreeft. Of het nu om je job gaat, je hobby of je gezin; je doet wat gebeuren moet. Je toont initiatief en onderneemt actie. Tegen het einde van de week kun je trots op jezelf zijn. Dan heb je veel voor elkaar weten te boksen met mooie resultaten.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Financieel kan het helaas een beetje tegenzitten, Leeuw. Je kunt in ieder geval niet naar hartenlust shoppen of op andere wijze onbeperkt geld uitgeven. Dat laat je budget niet toe. Het is belangrijk dat je niet te impulsief bent. En alleen items koopt die strikt noodzakelijk zijn. Wanneer je hier rekening mee houdt, dan kom je de week wel door.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Tussen jou en je lief kan het deze week flink botsen, Maagd. Onder invloed van planeet Mars kun je erg direct zijn en op die manier je lief kwetsen. Ook al bedoel je het niet zo. Probeer naar hem te luisteren. Sta niet meteen met een oordeel klaar. Dan is er ruimte voor een goed gesprek.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je bent deze week volledig in je element, Weegschaal. Je hebt tijd om iets aan je look of interieur te doen en het budget om lekker te gaan shoppen. Je hebt het gezellig met vriendinnen en tegelijkertijd een goed gesprek met je lief. En dat past allemaal precies in jouw straatje. Je geniet daar allemaal enorm van.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Let deze week wat extra op je gezondheid, Schorpioen. Onder invloed van planeet Mars ben je vatbaar voor virussen, infecties of blessures. Werk aan je weerstand door voldoende rust te nemen en gevarieerd te eten. En wanneer je gaat sporten of skiën, is een goede warming up essentieel. Voorkomen is beter dan genezen en dat is nu zeker van toepassing.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit is een goede week om met je lief op te trekken. Om samen op wintersport te gaan of een weekendje weg. Zit dat er niet in, maak het dan thuis gezellig. Met een romantisch etentje of hapje en drankje voor de open haard. Romantiek hangt nu namelijk in de lucht voor jou als Boogschutter!

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je weet deze week goed wat je wil, Steenbok. Misschien heb je als single een lover in het vizier of zie je een job die perfect bij je past. Hoe dan ook, met planeet Mars aan je zijde ga je recht op je doel af. En niet zonder succes. Je geeft niet op, totdat je je doel bereikt hebt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Neem deze week niet teveel hooi op je vork, Waterman. Want dat trek je gewoonweg niet. Kijk eens met een kritische blik naar je agenda. Wellicht staan er dingen in die gemakkelijk verzet kunnen worden of helemaal niet belangrijk zijn. Zorg dat je ook tijd voor jezelf vrij maakt. Zodat je geregeld bij kunt tanken.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Thuis kan het soms een volledige chaos zijn, Vissen. Je huis niet opgeruimd, rommel overal en steeds weer onverwacht bezoek over de vloer. Gelukkig kun jij daar prima mee dealen en het loslaten. Anders zou je er soms knettergek van worden. Wel is het belangrijk dat je bepaalde afspraken niet vergeet. Check dus regelmatig je agenda.