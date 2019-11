"Financieel bekeken is het goed om het even wat rustiger aan te doen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

04 november 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Financieel bekeken is het goed om het even wat rustiger aan te doen, Ram. De kans is groot dat je met onverwachte kosten te maken krijgt en dan kun je beter nog wat reserves hebben. Je job stelt je voor de nodige uitdagingen en kan je flink uitputten. Je bent blij wanneer het weekend is.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een turbulente week waarin veel gebeurt. Gelukkig zijn het voor jou vooral goede ontwikkelingen, waarmee je vooruit kunt. Doe er je voordeel mee, ook al heb je niet zo heel veel tijd. Het zou jammer zijn wanneer je bepaalde kansen aan je voorbij zou laten gaan. Deze week is het voor jou echt nu of nooit.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je vindt het deze week lastig om grenzen te stellen, Tweelingen. Daardoor neem je geregeld teveel hooi op je vork en put je jezelf uit. Probeer dit te voorkomen door wat meer aan jezelf te denken en voor jezelf te zorgen. Dat lijkt misschien egoïstisch maar dat is het niet. Niemand heeft iets aan je wanneer je er doorheen zit.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

De week verloopt totaal anders dan je had gepland en dat zorgt bij jou voor de nodige stress. Toch hoeft dat niet. Probeer je zo flexibel mogelijk op te stellen en houdt niet krampachtig vast aan je planning. Dan maak je het voor jezelf een stuk gemakkelijker. Verandering hoeft niet per definitie slecht te zijn.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Er staat je een redelijk rustig weekje te wachten, Leeuw. Dit in tegenstelling tot de afgelopen tijd, waarin het soms erg turbulent en hectisch kon zijn. Doe dus lekker je voordeel met deze relaxte week waarin je je eigen agenda in kunt delen. Doe de dingen waar je de laatste tijd niet aan toe kwam.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Het contact tussen jou en je collega’s verloopt deze week niet bepaald soepel. Je hebt een totaal andere kijk dan zij en dat zorgt voor de nodige meningsverschillen. Jullie voelen elkaar niet aan en dat levert fikse discussies op. Het is belangrijk dat je erover praat. Communiceer met elkaar en vul niets in voor de ander.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je gezondheid kan extra aandacht nodig hebben deze week. Zeker wanneer de werkdruk hoog is of wanneer je veel van je lichaam hebt geëist. Heb je een slechte weerstand, dan kan dat nu funest zijn en heb je in no time een griep, virus of verkoudheid te pakken. Probeer dat te voorkomen door goed naar je lijf te luisteren.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je hebt de juiste planeten aan je zijde om er een succesvolle en een gezellige week van te maken! Planeet Saturnus zorgt voor de nodige zelfdiscipline en doorzettingsvermogen en helpt je iedere klus te klaren, hoe lastig deze ook is. Planeten Mercurius en Neptunus maken het gezellig, zeker wanneer je een feestje viert. Je hebt daarbij een paar goede gesprekken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je relatie heeft nu echt wat extra aandacht nodig. Onbewust zijn jullie de laatste tijd een beetje uit elkaar gegroeid en je krijgt nu de kans om daaraan te werken. Neem in ieder geval de tijd voor elkaar, zonder afleiding van anderen. Ga samen uiteten of boek een weekendje weg, zodat jullie ongestoord samen kunnen zijn.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je weet deze week een goede balans te vinden tussen werk en privé. Dat is best een prestatie, want vaak gaat dat mis. Zorg dat je toffe dingen doet wanneer je vrij bent. Besteed tijd aan je lief of spreek af met vriendinnen. Daar laad je namelijk weer lekker van op, zodat je er op je werk weer tegen kunt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Dit is een goede week om plannen te maken voor de laatste maanden van het jaar. Zeker wanneer je nog op vakantie wilt of een weekendje weg. Zoek alvast bestemmingen uit, die je een goed gevoel geven. Dan begint alvast de voorpret. Ook is het goed om eens over je job na te denken. Wellicht kan er iets aangepast worden.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je zit deze week in een prettige flow, Vissen. Of je nu thuis bent met je lief, studeert of aan het werk bent. Het voelt goed en het gaat goed en dat zorgt voor de nodige voldoening. Op deze manier is het zelfs niet vervelend op drukke momenten. Dat kun je nu namelijk prima aan.