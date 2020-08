“Energierepen of gelletjes onderweg? Pistolets zijn ook goed, hoor”: Tom Boonen beantwoordt vragen van onze lezers (Het beste van de zomer, deel 4)

300 vragen in voor de voormalige wereldkampioen wielrennen. Welk materiaal voorzie je best? Wat neem je mee om onderweg te eten? Bestaan er trucjes om vlotter tegen de wind in te rijden? Wij legden enkele prangende vragen voor aan Boonen.

Op HLN.be kon u in juli en augustus de beste zomerreeksen lezen: de strafste misdaadverhalen, onze zomerchallenges, de vakantie van bekende Vlamingen,... Een aflevering of een reeks gemist? Wij brengen deze week de populairste artikels terug op HLN.be.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

IN DE FIETSWINKEL

Ik twijfel tussen een koersfiets en een mountainbike. Op basis waarvan maak ik een keuze?

Tom Boonen: “Je moet vooral voor jezelf uitmaken waar je wil gaan fietsen. Een koersfiets is leuk voor op de weg. Je hebt er ook niet veel ervaring voor nodig, je kan meteen vertrekken en leert de techniek al doende. Woon je in een bosrijke streek? Dan is een mountainbike plezant. In het begin zal je enkele vaardigheden moeten leren, waardoor de uitdaging zwaarder is. Maar ik merk in mijn omgeving dat mensen die een mountainbike kopen hun hobby langer volhouden, omdat ze erg genieten van de variatie aan wegjes die ze kunnen verkennen. Twijfel je? Ga voor een gravelbike. Daar passen zowel smalle als bredere banden op, zodat je vlot on- én offroad kan gaan. Bij afdalingen heb je iets minder comfort dan met een mountainbike, maar je kan wel probleemloos door zandwegen knallen.”

Is een bikefitting nodig?

“Als je van plan bent om meer dan twee uurtjes per week te fietsen, zou ik dat zeker aanraden. Daarom koop je je fiets het best bij een gespecialiseerde fietsenmaker. Hij zal onder meer je tussenbeenlengte opmeten, de lengte van je bovenlichaam en van je armen. Op basis daarvan kan je het ideale fietsframe kiezen en worden je zadel en stuur optimaal afgesteld. Zo zit je zeker in de juiste houding en voorkom je dat bepaalde delen van je lichaam overbelast raken. Dat bespaart je niet alleen onaangename pijn in je nek, schouders, rug, polsen en knieën, het voorkomt zelfs blessures.”

Investeer vooral in een goed frame. Dat vormt de basis van je fiets. De rest kan je later nog aanpassen

Zijn dure wielen de investering waard voor een wielertoerist?

“Ik zou vooral investeren in een goed frame. Dat vormt de basis van je fiets. De rest kan je later nog aanpassen. Als je pas begint met wielrennen, zijn goedkopere aluminiumwielen prima. Na een jaar of twee, als je meer ervaring hebt en wil vooruitgaan, kan je switchen naar een carbonnetje. Dat is ook goed voor je motivatie.”

Ben jij een voorstander van tubeless fietsbanden?

“Op een mountainbike rij ik altijd tubeless, op een koersfiets nooit. Tubeless banden hebben geen binnenband, maar een soort latexmelk. Krijg je onderweg een gaatje, dan zou die latex dat vanzelf moeten opvullen. Bij een mountainbike werkt dat vrij goed, omdat die banden stevig zijn. Maar de banden van een koersfiets zijn zo dun dat ze bij een klein lekje soms toch doorscheuren. Rij je tubeless, dan hangt op zo’n moment alles vol met plakkerige melk.”

AAN DE START

Moet je stretchen voor een fietstocht?

“Als je wil, kan je voor of na je training enkele stretchoefeningen doen om je spieren los te maken of het herstel ervan te bevorderen. Focus daarbij vooral op de spieren in je billen en onderrug. Een goede oefening is bijvoorbeeld om met je benen gestrekt voor jou op de grond te gaan zitten en vervolgens je rechterbeen over je linkerbeen te plooien, met je voet plat op de grond vlak onder je linkerknie. Zet daarna je rechterhand op de grond achter jou, zodat je bovenlichaam naar rechts draait. Als je dan met je linkerelleboog tegen je rechterknie duwt, voel je je bilspier rekken. Wel moet ik eraan toevoegen dat ik een goede opwarming belangrijker vind dan stretchen. Als je de eerste tien tot vijftien minuten rustig fietst en je spieren tijd geeft om warm te worden, zijn rekoefeningen niet per se nodig.”

Wat moet ik eten voor een lange rit?

“Als je een lange rit voor de boeg hebt, moet je vooral de avond voordien koolhydraatrijk eten. Dus geen soepje maar een spaghetti of flinke maaltijd met rijst. Je lichaam heeft namelijk een paar uur nodig om je eten te verteren vooraleer je er energie uit kan halen. ’s Morgens vul ik dat aan met een stevig ontbijt van bijvoorbeeld havermoutpannenkoeken of in de pan gebakken brood met een eitje erbij.”

Welke snacks neem jij mee voor onderweg?

“Sowieso een banaan. Omdat ik tegenwoordig minder fiets dan vroeger, heb ik sneller nood aan extra energie, dus ik eet die al op na een uur. Je zou ook gelletjes of energierepen kunnen meenemen. Zelf ben ik die nogal beu, dus als ik daarvoor kies, heb ik liefst een huisgemaakte reep van havermout, gedroogd fruit en maple syrup. Toen ik nog in Amerika trainde, kregen wij ook erg lekkere snacks van onze verzorgers op basis van sushirijst. Van die rijst maakten zij balletjes, bijeengehouden door Philadelphia-kaas, met daarin uiteenlopende vullingen: van spek tot perzik, kokos of zelfs chocolade. Maar je mag ook gewoon pistolets meenemen, hoor. Als je ze in papier wikkelt, kan je ze makkelijk kwijt in je achterzak. Of voorzie in een grotere zadeltas als je wil pauzeren voor de lunch.”

TIJDENS DE RIT

Bestaan er trucjes om tegen de wind in te rijden?

“Niet zoveel, helaas! Jezelf zo klein en aërodynamisch mogelijk maken. En harder trappen, als je snelheid wil blijven maken. Je kan dat voor jezelf iets makkelijker maken door vooraan naar het binnenblad te schakelen, het kleinste tandwiel dus. Dat gebruik je ook wanneer je bergop moet fietsen. Ga je bergaf, dan schakel je naar het buitenblad, het grootste tandwiel. Je versnelling achteraan bepaal je op basis van de cadans van je benen. Wees niet bang om hier als beginner mee te experimenteren, je zal proefondervindelijk leren wat het beste aanvoelt.”

Sommige mensen zijn wat bang van hun voorrem, maar als je snel gaat, is dat de enige rem die werkt. Maak er dus een gewoonte van om die te gebruiken. Je zal heus niet over je fiets gekatapulteerd worden”

Op welke manier rem ik zo efficiënt mogelijk?

“Als je nog niet lang fietst, zou ik vooral aanraden om op tijd te remmen. Hou je aandacht erbij en calculeer in wanneer je moet vertragen, zodat je je remmen niet ineens moet dichtgooien. Dat is veiliger en bovendien minder vermoeiend als je toch weer wil versnellen. Gebruik daarbij zowel je voor- als je achterrem. Sommige mensen zijn wat bang van hun voorrem, maar als je snel gaat, is dat de enige rem die werkt. Maak er dus een gewoonte van die te gebruiken. Je zal heus niet over je fiets gekatapulteerd worden, daar moet je serieuze moeite voor doen.”

Hoe haal ik het meeste uit mijn training?

“Om je lichaam niet te veel te belasten, bouw je je conditie het best rustig op. Doe dus niet te zot als je pas begint te fietsen, start met ritjes van twee uur en maak er pas na enkele weken tweeënhalf uur van, vervolgens drie uur... Maar hou ook in het achterhoofd dat uithoudingsvermogen kweken het gemakkelijkste is dat er bestaat. Dat is gewoon uren maken op je fiets, dat kan iedereen.”

Wil je echt vooruitgang boeken, zorg dan voor variatie: de ene keer wat langer fietsen, de andere keer wat korter, maar dan zo snel mogelijk

“Wil je echt vooruitgang boeken, zorg dan voor variatie: de ene keer wat langer fietsen, de andere keer wat korter — bijvoorbeeld anderhalf uur —, maar dan zo snel mogelijk. Dat vind ik trouwens het leukste: eventjes knallen met 50 kilometer per uur. Nog een andere keer maak je je rit interessanter door er sprintjes in te stoppen of een helling op het parcours te zetten. Zo train je verschillende zaken. Wil je echt naar een zware uitdaging toewerken, zoals La Marmotte in de Alpen? Dan is een trainingsschema op basis van een inspanningstest een handig hulpmiddel.”

Ga je graag zelf de fiets op? Ontdek ons aanbod in de HLN Shop.

Lees ook:

Tom Boonen: “Als ik met mijn tweeling (5) ga fietsen zonder Lore, ben ik er niet 100% gerust in” (+)

Fietsexpert geeft advies bij de aankoop van een fiets: deze modellen zijn hun geld waard (+)

Hop, de fiets op: 9 redenen om ook na corona te fietsen