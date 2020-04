"En hoe is het daar?" 5 verrassende spelletjes om die videocall met vrienden op te vrolijken Valérie Wauters

21 april 2020

09u04 2 Vrije tijd Zit er na een week of 5 coronaquarantaine wat sleur in je wekelijkse houseparty-date met vrienden? Probeer het eens met een spelletjesronde. Wij doen vandaag 5 frisse voorstellen.

Of je ‘t nu wil toegeven of niet: in deze fase van de lockdown raken zelfs de beste vrienden stilaan uitgepraat over wat er zich momenteel afspeelt in hun leven. (Spoiler alert: niet veel.) Heb je de nieuwe kleur van je keukenmuur al uitgebreid toegelicht en zit het obligate rondje ‘hoe is het met iedereen’ er ook al op? Dan is het tijd voor wat ongedwongen plezier… door een spel te spelen.

Verstoppertje

Ja, we menen dit echt. Je kan perfect verstoppertje spelen terwijl je aan het Zoomen, Houseparty’en of Facetimen bent. Zorg ervoor dat je laptop, tablet of telefoon op z’n eentje rechtop kan blijven staan, vraag de teller z’n ogen te sluiten en verstop je vervolgens ergens in de achtergrond. Iedereen kan zich weer even kind voelen… plezier en gegniffel gegarandeerd!

Waarheid of klusje

De volwassen variant van ‘Waarheid, durven of doen’. Bij dit spelletje kies je ervoor om ofwel een vraag te beantwoorden of in plaats daarvan een klusje in huis uit te voeren zoals afstoffen of de afwasmachine uitladen. Aan het einde van jullie videocall had je ofwel een heel grappig en onthullend gesprek met je vrienden of is je huis weer helemaal spic en span. Win-win!

Virtuele toergids

Iedereen kijkt graag binnen bij een ander, en wanneer kan dat beter dan nu we toch allemaal thuis zitten? Spreek op voorhand af wie de toergids van de week is. Hij of zij leidt jullie vervolgens rond in zijn of haar huis. Hou het niet bij een oppervlakkige toer van de kamers, maar open ook regelmatig een kastje en bespreek de inhoud ervan. De toergids moet ook vragen van de virtuele kotbezoekers beantwoorden. Ben jij gids van dienst? Dan heb je meteen ook een reden om je huis of appartement nog eens grondig op te ruimen.

Quiz

Ook met een simpele quiz kan je prima een uurtje vullen. Bombardeer iemand tot quizmaster van de week, en vraag hem of haar enkele vragen voor te bereiden. Met de quiz-app Kahoot! bijvoorbeeld. Spreek wel eerst af of jullie gaan voor een quiz met persoonlijke vragen, eentje over algemene kennis of een mix van beide.

Olympische Kotspelen

Ben je op zoek naar een iets actiever spelletje? Organiseer dan jullie eigen versie van de Olympische Spelen. Bepaal op voorhand disciplines (bijvoorbeeld push-ups, sit-ups of planken). Wie het langst kan volhouden per oefening krijgt een punt. Wil je er een beloning aan koppelen? Leg dan met iedereen enkele euro’s samen en laat met die prijzenpot bijvoorbeeld een bloemetje leveren bij de winnaar thuis.

Veel mensen zitten de komende weken voortdurend thuis. In ‘Mijn Thuisblijfgids’ lees je diverse tips en tricks van experts en journalisten om deze periode (ook mentaal) gezond en met goeie moed te overbruggen.