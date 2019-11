"Eindelijk kun je weer eens op adem komen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

25 november 2019

08u22 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Eindelijk kun je weer eens op adem komen, Ram! Na een turbulente periode, laten de planeten je deze week gelukkig met rust en dat laat jij je geen twee keer zeggen. Zorg de komende dagen goed voor jezelf en neem een welverdiende time-out. Besteed aandacht aan jezelf, lief en vriendinnen en tank weer helemaal bij.

Stier 22-4 t/m 21-5

Helaas ervaar je deze week de nodige weerstand. Wat je ook wilt doen of neerzetten, het zit niet mee. Je hebt echt wind tegen. Dat frustreert enorm en het kost je veel energie. Je kunt beter accepteren dat het even niet anders is, dan blijven strijden. Dat helpt toch niet. Richt je aandacht zoveel mogelijk op positieve zaken.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

De week brengt je veel meer rust dan je had gedacht en dat vind je helemaal niet erg. Je hebt de laatste tijd hard gewerkt en een iets minder hectische week kun je goed gebruiken. Doe dan ook iets tofs voor jezelf. Ga stappen met vriendinnen, uiteten met je lief of lekker uitgebreid in bad. Wat jou maar happy maakt!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Met actieve planeet Mars aan je zijde, ontbreekt het je niet aan energie en daadkracht. Dat komt mooi uit, want de week heeft de nodige uitdagingen voor je in petto. Omdat je niets laat liggen en alles zo snel mogelijk oppakt, komt het helemaal goed. Zorg dat je dit weekend jezelf beloont voor alle inzet die je getoond hebt.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je gezondheid heeft misschien wat extra aandacht nodig, Leeuw. Zeker wanneer je je moe of niet fit voelt. Je bent de laatste tijd iets teveel over je grenzen heengegaan en daar krijg je nu last van. Zorg dat je hier niet mee door gaat en goed naar je lichaam luistert. Ben eens lief en zorgzaam voor jezelf.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit wordt een voortvarende week voor je, Maagd. Wat je plannen of doelen ook zijn, met behulp van planeet Mars weet je alles tot een goed einde te brengen. Dit geeft je zelfvertrouwen in ieder geval een boost en je stemming is de hele week top. Je mag best trots op jezelf zijn. Zo gaat het niet iedere week.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je komt deze week toe aan dingen die zijn blijven liggen, Weegschaal. En dat komt goed uit. Je administratie of huishouden kan wel wat extra aandacht gebruiken. Neem hiervoor je tijd. Wanneer je het nu grondig en serieus aanpakt, ben je er weer een hele tijd vanaf. Ook al is het saai, doe er je voordeel mee.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je barst deze week van de energie, Schorpioen! Het maakt je niet uit of het somber weer is, druk op je werk of hectisch thuis. Je doet wat nodig is en je houdt de positieve vibe erin. Hiermee inspireer en motiveer je een hoop mensen om je heen en dat is mooi. Houd dit zo lang mogelijk vol.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit wordt een relaxte verjaardagsweek, Boogschutter. Of je het nu groots of niet viert, het verloopt precies naar wens en daar ben je blij mee. Financieel zit het deze week lekker mee. Jarig of niet, je hebt momenteel genoeg te besteden. Geef een keer iets uit aan jezelf, zeker zo rond je verjaardag, dat verdien je.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Hoewel het best een hectisch weekje wordt, heb je er geen moeite mee. Integendeel. Je houdt van de verschillende uitdagingen en het feit dat je moet multitasken. Dat houdt je geest scherp. Toch is het zaak om af en toe tijd vrij voor jezelf en je lief te maken, anders gaat dit op een ander moment opbreken.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Leeuw, mag jij wat beter voor jezelf zorgen deze week. Anders is de kans op een griepje of fikse verkoudheid groot. Je weerstand is laag en kan nu alle hulp gebruiken om versterkt te worden. Drink genoeg water, zorg voor een gevarieerde voeding en ga op tijd naar bed. Dan zijn alvast een paar eerste goede stappen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Ben je nog single en smoorverliefd, dan is dit absoluut de week om hier werk van te maken. Met planeten Mars en Uranus aan je zijde heb je wat meer moed om op hem af te stappen of je gevoelens te uiten. Het is nu of nooit! Laat je verrassen met wat de planeten voor je in petto hebben.

Meer over Mars

vrije tijd