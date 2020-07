“Een petanquebaan maken is niet moeilijker dan een grindpad leggen”: zo start je een competitie in je tuin

Een partijtje petanque op het strand of op je favoriete pleintje in Zuid-Frankrijk: jeu de boules is dé vakantie‘sport’ bij uitstek. Zit er voor jou geen reis of trip naar zee in? Leg deze zomer zelf een petanquebaan in je tuin! Tuinexperte Laurence Machiels schotelt je een handige handleiding voor.

Kies een open plek

Je eigen petanquebaan maken is niet moeilijker dan een grindpad leggen. Je hebt er alleen wat meer plaats voor nodig. Voor wereld- en internationale kampioenschappen zijn de vereiste afmetingen 4 meter op 15 meter, maar zo ver hoef je het niet te drijven; een klassieke petanquebaan is 3 meter op 12 meter. Al hoeft ook dat niet strikt opgevolgd te worden.

Een lichte helling in je petanquebaan geen probleem. Integendeel, zo trekt het water sneller weg

Verstevig de ondergrond

Dé basis voor een petanquebaan is een stevige ondergrond: die moet stabiel zijn én waterdoorlatend, precies zoals bij een klassiek grindpad in de tuin. Graaf 30 cm uit en stort er een onderste laag van 20 tot 25 cm steenslag of ijzerslakken in. Die laag hoeft niet vlak te zijn. Hark de steenslag gelijkmatig open of ga er met de (gazon)rol over.

Daarop komt tenminste 5 centimeter grove dolomiet (maat 5/15 mm). Spuit de laag goed nat en rol de dolomiet aan, zo krijg je een hardere, stabielere onderlaag. Gebruik geen trilplaat, daardoor krijg je teveel verdichting en zal regenwater slecht afgevoerd worden.

Werk netjes af

Als laatste leg je een laag van drie centimeter fijne dolomiet (0-5 mm). Maak ook die goed nat en rol ze vast. Herhaal minstens drie keer het proces van natspuiten en aanrollen, tot de baan hard ligt.

Houd je niet zo van de gele kleur van dolomiet, dan kun je beige Castle grind nemen (5-8 mm) of grijze Ardenner slit (2-7mm). Het is niet de bedoeling dat je petanquebaan een tennisveld of biljartlaken is, er mogen oneffenheden zijn.

Let er wel op dat het terrein niet te veel afhelt. Een lichte helling is geen probleem. Integendeel, zo trekt het water sneller weg. Voorzie zeker een boord rond je petanquebaan: een betonnen rand van boordstenen, of een stootrand van hout.

Hark regelmatig bladeren en vuil weg van je petanquebaan, zo komt er minder makkelijk onkruid in en maakt mos geen kans

Van parking tot boulesbaan

Geen zin in veel werk? Transformeer je parking of tuinpad tijdelijk tot Place du Jeu de Boules. Tuinpaden van grind zijn prima petanquebanen! De lengte is doorgaans geen probleem, alleen de breedte kan lastig zijn. Het wordt dus een kwestie van het spel wat aan te passen aan de omstandigheden, en (nog) beter te mikken.

Of waarom deze zomer niet een stuk van je grindparking inpalmen als petanquebaan? Een parkeerplaats is doorgaans 2,5 m breed en 5 m lang, maar heel vaak omvat één parking twee parkeerplaatsen. Met wat gepuzzel krijg je er een petanquebaan in. Je kunt er tijdelijk een houten boord rond zetten die je in delen verplaatsbaar maakt, zodat de staanplaats niet de hele zomer lang onbruikbaar wordt voor auto’s. Of zet de baan af met piketjes of tentharingen en een kleurrijk afzetlint of werflint.

Vergeet je petanquebaan niet te onderhouden. Hark er regelmatig bladeren en vuil van weg, zo komt er minder makkelijk onkruid in en maakt mos geen kans. Onkruid brand je erg makkelijk weg met een onkruidbrander.

