“Een geweldige speelplek voor de kinderen”: Laurence Machiels toont hoe je een levende tent optrekt in je tuin

’s Zomers een tent opzetten ademt een en al vakantie. Maar waarom geen permanente tipi in de tuin? Met wilgentakken of hazelaar bouw je een levend exemplaar dat jarenlang meegaat. Haal je handen uit de mouwen en tover een geweldige speelplek voor de kinderen tevoorschijn met de volgende handleiding van tuinexperte Laurence Machiels

Hij leeft!

Elke min of meer rechte, lange en buigzame tak leent zich om een tipi te vlechten. Hoewel wilg het populairst is zijn ook hazelaar, es, populier en linde bruikbaar, het is kwestie van de juiste takken eruit te halen.

Het leukste aan een wilgentipi is dat hij leeft. De takken die je in de grond steekt krijgen wortels en vroeg in de lente komen er blaadjes en katjes aan, één van de eerste stuifmeelbronnen voor wilde bijen en hommels. Wilgentenen worden traditioneel tussen november en begin maart gekapt.

Hoe verser de takken, hoe buigzamer en hoe makkelijker om ze te vlechten

Hazelaar heeft het voordeel dat de twijgen niet beginnen te groeien als je ze in de grond stopt. Dus als je liever een transparante of meer tijdelijke tipi wil, is dat de beste keuze. Hoe verser de takken, hoe buigzamer en hoe makkelijker om ze te vlechten. Hazelaar en es kun je het jaar rond knippen.

Tip! Om wilg makkelijk te laten schieten kras je met een mes onderaan de tak wat schors weg, daar komen sneller worteltjes aan. Heb je zelf geen wilg die geknot moet worden? Ga een keer mee wilgen knotten met een natuurvereniging en vraag in ruil wat takken.

Zo pak je het aan

Verzamel tien tot vijftien lange, stevige twijgen van drie meter lang. Ze mogen minstens een duim dik zijn, doorgaans zijn dat takken van twee jaar oud. Je hebt ook een twintigtal jongere, dunnere (eenjarige) twijgen nodig om er horizontaal tussen te vlechten, en een bol stevig touw.

Knip alle zijtakjes en bladeren van de takken weg. Trek in de aarde een cirkel van anderhalve tot twee meter diameter; dat gaat makkelijk met een stokje dat je centraal vastzet en een touw dat de straal bepaalt. Verdeel de dikste takken over de cirkel, op gelijke afstand, en boor met een grondboor een gat van minstens dertig centimeter diep of graaf een gleuf uit met de spade waar de takken moeten komen. Vergeet niet om een opening van ruim een halve meter breed te voorzien voor de ingang.

Vlecht de dunnere twijgen in horizontale banen tussen de grote ribben, dat maakt je tipi steviger

Giet water in de plantgaten en duw de takken diep in de grond. Buig ze bovenaan naar binnen en bind ze bijeen met stevig touw. Vlecht de dunnere twijgen in horizontale banen tussen de grote ribben, dat maakt je tipi steviger. Laat de takken in het begin niet uitdrogen, geef water als de grond dor aanvoelt. De jonge twijgjes die beginnen uitlopen vlecht je horizontaal in, tot je tipi mooi dichtgegroeid is. Daarna kun je hem elk jaar strak scheren, met de haagschaar, zowel vanbinnen als vanbuiten.

Tip! Hoe vaker je je wilg of hazelaar knot, hoe meer en rechtere takken je elk jaar oogst. Die takken zijn ook geweldige plantensteunen voor bloemen, tomatensteunstokken of staken voor klimbonen. Ze gaan twee tot drie jaar mee. Daarna worden ze broos en kunnen ze de vuurschaal in.

Ga de uitdaging zelf aan! Maak een foto van je tipi stuur hem door via het Leukste Tuin-platform.

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s van ‘De leukste tuin van Vlaanderen’ in dit dossier.

