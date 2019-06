“Dit kan een turbulente week worden”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

17 juni 2019

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Zijn er al een tijdje relatieproblemen, dan kan er nu definitief een breuk ontstaan. Dan is het echter niet plotseling en staan jullie er beiden achter, hoe heftig het ook is. Is je liefdesleven geen issue, dan twijfel je aan iets anders. Dat kan met je job of een vriendschap te maken hebben. Denk goed na voor je in actie komt.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je bent veel met je toekomst bezig. Wellicht kijk je uit naar een andere job of je denkt hierover na. Misschien denk je aan je vakantie of ben je bezig met een nieuw project. Hoewel dit een goede week voor je is om plannen te maken, is het ook goed om af en toe mindfull te zijn.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het is deze week belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt, Tweelingen. De boog kan namelijk niet altijd gespannen staan. Plan een avondje met vriendinnen in of ga uiteten met je lief. Trek je terug met een goed boek of nestel je op de bank met een romantische film. Wat jou maar ontspant, dan is het altijd goed.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Reken deze week op veel gesprekken, Kreeft. Zowel aan het thuisfront als op je werk. Dit brengt je veel nieuwe inzichten en je bent uiteindelijk weer van alle laatste nieuwtjes en roddels op de hoogte. Je kunt er wel erg vermoeid door raken, want er is helaas weinig tijd voor jezelf deze week. Probeer hier iets aan te doen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je kijkt deze week ergens enorm tegenop. Dat kan met je job te maken hebben, je relatie of een lastig gesprek dat gepland staat. Van te voren maak je je er in ieder geval ontzettend druk over. Dat is niet nodig. Je hebt je goed voorbereid en de planeten zorgen ervoor, dat je alles in goede banen weet te leiden.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Jij en je lief kunnen pittige discussies hebben deze week. Dat maakt de sfeer er alles behalve gezellig op. Daarbij kun je zeer eigenwijs zijn en niet toegeven. Dat houdt de woordenwisseling alleen maar langer in stand. Kijk of je niet een beetje toe kunt geven, zonder je eigen principes te laten varen. Met een beetje moeite, moet dat lukken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit kan een onvoorspelbare week worden, Weegschaal. Ook al heb je alles zo goed gepland en afgesproken, de kans is groot dat er roet in het eten wordt gegooid. Van de andere kant kan dit ook leuke en onverwachte gebeurtenissen opleveren. Ben niet te krampachtig en laat de week over je heenkomen, dan heb je er het meeste profijt van.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Dit kan een turbulente week worden, Schorpioen. Niets verloopt volgens plan en allerlei afspraken worden verzet of niet nagekomen. Dit kan je behoorlijk frustreren. Een flexibele houding is nu dan ook zeker gewenst en stuur herinneringen. Op die manier voorkom je in ieder geval een aantal problemen. Zorg daarnaast goed voor jezelf, laat je niet gek maken.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Als single is de kans groot dat je een aantrekkelijk persoon tegen het lijf loopt. Of je nu op zoek bent of niet, het gebeurt gewoon. Het is aan jou of je hier op in gaat of niet. De planeten adviseren echter van wel, dit kan absoluut iets worden. Je job biedt je een toffe kans die je gerust kunt grijpen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je mag eens wat minder serieus en voorzichtig zijn. Geniet meer van je lief en je vrije tijd en grijp de kans die nu op je pad komt. Soms is het goed om een risico te nemen, ook al weet je nog niet precies waar het schip strandt. Dat maakt het leven juist leuk en verrassend, durf erin mee te gaan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Vooral met je lief heb je een fantastische week. Jullie groeien weer volledig naar elkaar toe en jullie hebben goede, diepgaande gesprekken. Ook tussen de lakens is het eindelijk weer eens hot & happening. Speelt er iets tussen jou en een vriendin of collega, ga dan het gesprek aan, dan los je het in no time op.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit is een heerlijke week voor de liefde, Vissen. Breng tijd samen met je lief door of ga als single daten. Laat je verrassen, je zult niet teleurgesteld worden. Verder heb je komende week veel inspiratie tot je beschikking. Handig wanneer je een artieste bent of creatief werk te doen hebt. De ideeën stromen binnen.