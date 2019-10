“Dit is Instagram-paradise”: een bezoek aan Smile Safari, het eerste Instagram-museum van ons land Bieke Cornillie

02 oktober 2019

06u01 2 Vrije tijd Een Instagrampretpark. Dat is Smile Safari, het grooste Instagrammuseum van Europa dat vandaag opent in Tour & Taxis. Het is geen fototentoonstelling, wél een pop-upmuseum waar iedereen- smartphone bij de hand- zelf onderwerp wordt. Flashy kamers, surfen op een pizza of uit een taart springen? Genoeg ingrediënten voor de perfecte Instagramfoto. Wij gingen een dag voor de opening al een kijkje nemen. En influecer Barbara Zwerver ging mee.

“Mag ik al filmen? En sharen?” Geen halve minuut duurt het, vooraleer Barbara Celine Zwerver (27) haar smartphone heeft bovengehaald en lustig filmpjes en foto’s neemt van kleurrijke muren, plastic paardjes en reuzegrote taarten. Je bent influencer of je bent het niet, uiteraard. Dat die hun hartje vanaf vandaag zullen ophalen in Smile Safari lijkt nu al een zekerheid: op de opening vanavond worden 500 gasten verwacht. Influencers, YouTubers... Stuk voor stuk jonge mensen die het allereerste Instagrammuseum - het grootste van Europa trouwens - instant de wijde wereld in zullen bombarderen. Hun honderden en duizenden volgers? Die willen de komende weken òòk zo’n foto. Nuttig? Daar kan je je vragen bij stellen. Maar leuk is het wel.

“Dit is Instagram-paradise”, lacht Barbara- zelf goed voor 23.000 volgers die haar fashion- en lifestyle foto’s en filmpjes willen zien. Ze vleit zich gewillig in de Smile Safari-schommel aan de ingang, kijkt zwoel de lens van de fotograaf in bij een rij lockers in regenboogkleuren en tuit zoals het een influencer betaamt, de lippen in de ‘kusfauteuil’. “Wil jij ‘achter de schermen’-filmpjes nemen terwijl de fotograaf foto’s neemt?”, vraagt ze terloops. Wie straks naar de kelder van Tour & Taxis afzakt, zal het ongetwijfeld ook zo doen: fotografen én filmen. “Het is gewoon superleuk om te doen. Dit zit heel creatief in elkaar. Happy kleuren, een goeie vibe. Hier word je gewoon vrolijk van. Mocht ik dit zien op iemand anders’ profiel, ik zou meteen iets hebben van ‘damn, waarom ben ik daar niet?’.”

Goed licht

De kleurige rij ‘highschool’-lockers vallen duidelijk in de smaak bij Barbara. En ook in de eenvoudige zwart-witte ruitjessetting wil ze graag een foto voor Instagram. “Ik had wat anders moeten aantrekken hiervoor (lacht), dat had beter overgekomen op foto.” Andere kleren had ze nu zelf niet bij, maar zelfs daar hebben de makers van Smile Safari aan gedacht. Bij de ingang immers: een kleedhokje. Voor wie halverwege het bezoek voor een andere outfit wil gaan. “Het licht zit hier trouwens overal goed”, merkt Barbara ondertussen op. “Overal goeie spots, dat is niet onbelangrijk voor de perfecte foto.”

De pop-up toont trouwens niet enkel de fijne kant van het sociale netwerk. Wie wil, kan poseren bij een stel boezems- aangeleverd door Taboob, de Instagrampagina die enkele weken geleden de spot dreef met het Instagramreglement door om de haverklap foto’s van tepels online te gooien. Om de fotowebsite dus nog wat extra tegen de schenen te schoppen. En er staat ook een volgersautomaat, vol kraslotjes waar fake volgers mee te winnen zijn. “Nee, nee, dat gaan we niet doen”, lacht Barbara terwijl ze een foto neemt van het kraslot en krast. “Hilarisch wel. Maar helaas, nul volgers gewonnen.”

Boezems

Smile Safari is een Instagrammuseum. Of beter nog, een Instagrampretpark, waar bezoekers makkelijk twee uurtjes zoet zijn met poseren, gekke bekken trekken en foto’s maken en delen. Voor echte Instagrammers, maar evengoed voor gezinnen die er een leuke familie-uitstap van willen maken. “We plannen ook nog een grootouderdag én een huisdierendag”, vertelt initiatiefnemer Hannes Coudenys nog. “Heel wat baasjes hebben immers een eigen Instagrampagina voor hun kat, hond of eender wat. We krijgen nu al vragen of die mogen meekomen. Op het einde- Smile Safari blijft twee maanden- zal het dus wel eens mogen.”

“Dat iedereen straks met dezelfde foto’s naar huis gaat? Onze ouders deden het ook, hé? Die wilden allemaal naar dezelfde plekken op reis. Alleen kleefden ze alles in een fotoboek. Nu delen we het en dat is nog veel leuker.”

Smile Safari loopt van 2 oktober tot eind november in Tour & Taxis, Brussel. Tickets kosten 20 euro, daarvoor krijgen bezoekers ook tien fotoprints.