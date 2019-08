“Dit is een goede week voor serieuze en diepgaande gesprekken”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

12 augustus 2019

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je humeur laat deze week helaas wat te wensen over, Ram. Zeker wanneer je vakantie voorbij is en je weer aan het werk moet. Het kost je moeite om weer in het dagelijks ritme te komen. Maak het zelf wat relaxter. Geniet tijdens je weekend op een zonnig terras of ga romantisch uiteten met je lief.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt je tijdens je vakantie flink laten gaan en nu ben je niet tevreden meer over je figuur. Je schrikt van de weegschaal. Maak het niet te dramatisch. Vergeet niet dat je ontzettend hebt genoten. Door nu alleen maar oog te hebben voor je lijn, verpest je het nagenieten. Afvallen komt later wel weer.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je brengt deze week graag veel tijd met je lief door. Ben je nog single, dan is dit een goede week om daar iets aan te doen, mocht je dat willen. De kans is groot dat happy single bent en niet per sé een lover wilt. Is dat wel het geval, schrijf je dan eens in op een datingsite.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Helaas zit je deze week niet zo lekker in je Kreeftenvel. Je bent een beetje somber of chagrijnig en je weet eigenlijk niet zo goed hoe dat komt. Het lijkt wel een vorm van summer blues. Trek je geregeld even terug om alleen te zijn met je gedachten. Soms kan het helpen iets in een dagboek te schrijven.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je bent de komende week ontzettend ondernemend, Leeuw. Je organiseert met gemak een feestje, je trommelt vriendinnen op om iets te gaan doen of je maakt plannen voor een weekendje weg. Je lief kan je bijna niet bijhouden en dat hoeft ook niet. Jij hebt alles prima onder controle. Je budget is toereikend, dus je kunt lekker je gang gaan.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit is een goede week voor serieuze en diepgaande gesprekken, Maagd. Zijn er nog issues tussen jou en je lief, kaart ze dan nu aan. Zijn er problemen op je werk, dan is dit een goed moment om ze bespreekbaar te maken. Schroom niet om te zeggen wat je werkelijk vindt, want dat werkt nu juist helend.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

In tegenstelling tot de Maagd, heb jij deze week totaal geen behoefte aan serieus gedoe. Je houdt het veel liever luchtig en lekker oppervlakkig. Kletsen met vriendinnen, een beetje shoppen of rondhangen op een terras. Voor problemen of diepgaande kwesties is dit dus geen geschikte week, waag je er dan ook niet aan, want dat is gedoemd te mislukken.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je liefdesleven verloopt helaas niet zo lekker deze week. Heb je een vaste lief, dan hebben jullie geregeld ruzie, soms om pietluttigheden. Heb je geen lief, dan hunker je hier wel ontzettend naar. Helaas beloven de planeten nu geen spannende ontmoeting en daar kun je chagrijnig van worden. Je kunt het best wat afleiding zoeken. Spreek bijvoorbeeld af met vriendinnen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Nog steeds heb jij de wind in de rug, Boogschutter. Met planeten Jupiter en Venus aan je zijde, zit je lekker in je vel, heb je meer dan voldoende energie en maak je toffe dingen mee. Of je nu nog op vakantie bent of niet, dat maakt eigenlijk niets uit. Het geluk weet jou nu waar dan ook te vinden.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je kunt deze week zeer serieus zijn, Steenbok. Ook op momenten waar dat eigenlijk niet gewenst is, zoals thuis of op een feestje. Probeer wat meer te relaxen en mee te gaan in de gewenste flow. Daar doe je niet alleen jezelf een plezier mee, maar ook je omgeving. Je lief, gezin of collega’s, waar je je ook maar bevindt.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Heb je de afgelopen tijd je uitgaven niet goed in de gaten gehouden, dan is de kans groot dat je in de problemen komt. Heb je wel goed opgelet, dan is er weinig aan de hand. Dan kun je nog steeds niet royaal leven, maar dan kom je de week wel door. Zorg dat je verstandig met je geld omgaat.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Deze week sta je weer voor iedereen klaar. Ben je op je werk, dan doe je braaf wat je gevraagd wordt. Iedereen kan voor hulp, steun en advies bij je aankloppen, ook privé. Hoewel dat super lief van je is, moet je wel opletten dat er geen misbruik wordt gemaakt van je goedheid. Die kans zit er helaas in.