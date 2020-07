“Dit is een goede week om lekker thuis te blijven”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek-Spijkers

27 juli 2020

08u01 10 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Dit is een goede week om lekker thuis te blijven, Ram. Chillen en barbecueën in de tuin of borrelen met vrienden. Ben je nog aan het werk, dan kun je dit prima in je vrije tijd of in het weekend doen. Maak je niet te druk, take it easy. Het is zomer en dan mag je iets relaxter zijn.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt zin om de dagelijkse sleur te doorbreken, zeker wanneer je geen vakantie hebt. Het is goed om dan je routine te veranderen of in je vrije tijd iets te doen waar je happy van wordt. Er staat je sowieso een toffe verrassing te wachten met planeet Uranus aan je zijde, dat verfrist ook de boel.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Wanneer je als single op zoek bent naar een date, dan vind je hem of haar niet thuis. Trek erop uit en ga mee wanneer je een uitnodiging krijgt voor een borrel of barbecue, dan is de kans groot dat je iemand tegen het lijf loopt. Ook online heb je nu een goede kans, durf jezelf te laten zien.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je wordt geplaagd door een fikse onrust in jezelf, waar je niet goed raad mee weet. Er is helaas niet zo heel veel wat je hier aan kunt doen, behalve afleiding zoeken en bezig blijven. Heb je vakantie, dan is het goed om actief en sportief bezig te zijn. Daardoor verdwijnt de onrust naar de achtergrond.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je geduld is deze week soms ver te zoeken, Leeuw. Zeker wanneer het allemaal niet snel genoeg gaat naar je zin. Je job, een gesprek, een afspraak of de rit naar je vakantieadres. Je hebt duidelijk de zen-modus nog niet gevonden. Haal af en toe diep adem en ga dan rustig door. Breng jezelf in de relax-stand.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je hebt ontzettend veel ideeën deze week. Dit kan met je job te maken hebben, maar ook met activiteiten die je in de vakantie zou kunnen doen. Je kunt natuurlijk niet alles tegelijk, wees daar dus realistisch in. Met een goede planning kun je echter best ver komen. Schrijf op wat nu niet lukt en kom daar later op terug.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Dit wordt een vrij relaxte week voor je, Weegschaal. Er staan weinig gekke dingen te gebeuren en je kunt in je eigen tempo je ding doen en dat is ook wel eens lekker. Je hebt er totaal geen moeite mee om thuis te zijn, je weet daar prima je draai te vinden en dat is positief.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt het gevoel hebben dat je vastzit of -loopt deze week. Dat kan met je job, plannen of je gevoel te maken hebben. Hoezeer je ook je best doet, je komt niet vooruit. Probeer je er niet te veel in vast te bijten, laat het juist los. Dan komen de oplossingen vanzelf en kan het weer stromen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Deze week verloopt naar wens, Boogschutter. Een heel fijn vooruitzicht dus. Het maakt niet uit of je werkt of vakantie hebt. Je kunt je plannen op je gemak uitvoeren, zonder druk of deadlines en daar ben je heel blij mee. Het lukt je daardoor ook veel beter te ontspannen. Je humeur is goed en je bent positief gestemd.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Dit is een goede week om op pad te gaan of onderweg te zijn. Dat brengt je tot rust en geeft je een doel of bestemming en dat is precies wat je nu nodig hebt. Staat er niets gepland, doe dit dan spontaan. Je zult er absoluut geen spijt van krijgen. Reken als single op een verfrissende ontmoeting!

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Schorpioen zit je een beetje vast voor je gevoel. De boel stagneert. Het is belangrijk om er bij stil te staan en er eens goed over na te denken. Probeer de oorzaak van dit gevoel te vinden, dan heb je in no time de oplossing gevonden. Maak het allemaal niet zwaarder en ingewikkelder dan nodig.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit zou een goede week zijn om vrij te zijn, Vissen. Je wilt graag je eigen planning bepalen en doen waar je op dat moment zin in hebt. Ben je nog aan het werk, dan is dit niet altijd mogelijk. Zorg dan dat je thuis lekker je ding kunt doen, trek dan wel je eigen plan.