"De rust die nu in je leven is gekomen, kan je tot nieuwe inzichten brengen": jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

30 maart 2020

08u43 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Met alles wat er nu gebeurt, kun je niet altijd even goed dealen. Ook al ben je positief ingesteld, af en toe word ook jij bang en moedeloos. Het is belangrijk dat je hier met iemand over praat. Je lief, je beste vriendin of je zus. Gedeelde smart is halve smart en dat geldt voor jou zeker deze week.

Stier 22-4 t/m 21-5

Voor jou als Stier is zekerheid en veiligheid belangrijk en die vind je nu vooral thuis. Wat er ook gaande is, zolang je omringd wordt door je dierbaren, sla jij je er wel doorheen. Het mooie is, dat je hierdoor juist een rots in de branding voor anderen bent, omdat jij rust en vertrouwen uitstraalt.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Het is voor jou als Tweelingen belangrijk dat je je geest positief bezig houdt. Kijk niet teveel naar het nieuws en laat je niet ontmoedigen of bang maken door alle negatieve berichten op social media. Onderzoek wat het hele gebeuren in positieve zin voor je kan betekenen, daar heb je veel meer aan. Dat zorgt voor een positieve instelling.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Als zorgzaam mens, ben jij vooral bezig met je lief, familie of gezin. Dat het goed met hen gaat en of zij hulp of steun nodig hebben. Dat is natuurlijk super lief, maar ga niet aan jezelf voorbij. Ook jij hebt behoeftes en zorg en steun nodig. Zorg dat de balans daarin goed blijft, dan vaart iedereen daar wel bij.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Jouw kracht ligt in jouw humor, Leeuw. Beur mensen om je heen op met grappige filmpjes, toffe anekdotes of een goede mop. Dit zorgt voor meer positiviteit en lucht in deze moeilijke tijd. Op die manier kan iedereen het een beetje relativeren en jij ook. Het is verder goed om comedy’s te kijken of grappige verhalen te lezen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Je verstand en gevoel wisselen nog wel eens van mening deze week. Je denkt het één, maar je gevoel vindt duidelijk het ander. Het is belangrijk jezelf niet gek te maken. Voel wat je voelt, laat het er zijn. Denk er niet teveel over na. Op die manier kun je jezelf weer rustig en in balans krijgen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor jou is het raadzaam om niet teveel naar het nieuws te kijken. Daar word je compleet door overspoeld en daar maak je jezelf bang mee. Daar is niemand bij gebaat en zeker jijzelf niet. Je hoeft de werkelijkheid niet te negeren, maar je hoeft jezelf er niet in onder te dompelen. Wissel nieuws af met prettige en ontspannende bezigheden.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Het is voor jou als Schorpioen raadzaam om te bezinnen deze week. Doe aan zelfreflectie. De rust die nu in je leven is gekomen, kan je tot nieuwe inzichten brengen. Denk erover na en schrijf ze desnoods op. Hier kun je op een later tijdstip veel profijt van hebben. Het is een goede week voor yoga, meditatie of mindfulness.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Thuisblijven valt je niet altijd even gemakkelijk als sportief buitenmens. Toch weet je ook dat het even niet anders kan. Ben creatief hierin. Je kunt bijvoorbeeld online yogalessen volgen of in je tuin oefeningen doen. Er is meer mogelijk dan je denkt, laat je niet door de huidige omstandigheden beperken. Dat is absoluut niet nodig.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je maakt je best veel zorgen over de huidige situatie. En als echte binnenvetter deel je dat niet snel met iemand. Daardoor maak je het allemaal onnodig zwaar voor jezelf. Deel je zorgen met je lief of een andere dierbare. Zij hebben wellicht dezelfde zorgen en erover praten lost niets op, maar het verlicht wel een beetje.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je denkt graag in oplossingen en dat is een goede manier om met de huidige situatie om te gaan. Laat je creativiteit en inventiviteit spreken. Daardoor inspireer je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen. Er kan nu veel niet, maar ook juist wel. Focus je op dit laatste en vind daar de juiste wegen in.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Voor jou is het ontzettend belangrijk dat je blijft praten over wat je bezighoudt. Je fantasie gaat je anders flink parten spelen. Je blijft in de realiteit door met anderen van gedachten te wisselen. Richt je op positieve dingen, hoe klein die ook zijn, anders voel je je heel vaak somber en down en daar heeft niemand iets aan.

Meer over Waterman

Leeuw

Leeuw