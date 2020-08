“De kans is groot dat je op positieve wijze verrast wordt”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Heerebeek-Spijkers

31 augustus 2020

08u07 2

Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je hebt de komende week regelmatig de neiging om jezelf voorbij te rennen, Ram. Planeet Mars is nog steeds van de partij en blijft zorgen voor een innerlijke onrust. Het is belangrijk dat je hier niet altijd aan toegeeft en ook tijd vrij blijft maken voor ontspanning en toffe dingen. Dan houd je jezelf beter in balans.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je hebt deze week verfrissende plannen en ideeën, Stier. Denk er niet te lang over na, want daarmee doof je je enthousiasme en motivatie. Voelt het goed, ga er dan voor. Planeet Uranus helpt je er een succes van te maken. Ben je nog single, dan is de kans op een onverwachte ontmoeting groot. Laat je verleiden.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je verstand en gevoel liggen deze week helaas niet op één lijn, Tweelingen. Dat maakt het ontzettend lastig voor je om beslissingen te nemen. Doe in dat geval liever even niets wanneer je het niet zeker weet. Stel je beslissing uit, dat is beter dan een keuze maken waar je later spijt van krijgt. Komt tijd, komt raad.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je voelt de behoefte om tijd thuis en met je lief of gezin door te brengen. Daar zorgt planeet Venus momenteel voor. Heb je ideeën om je huis nog gezelliger te maken of je interieur op te pimpen, dan is dit een prima week daarvoor. Je hebt de smaak en de middelen ervoor. Soms doen nieuwe accessoires al wonderen.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je kunt voor je gevoel stilstaan deze week, Leeuw. Je weet niet goed hoe je verder moet en dat kan met je relatie, je job of een vriendschap te maken hebben. Het loopt niet zo als jij zou willen, maar je hebt ook geen idee hoe het anders zou moeten of hoe je het kunt veranderen. Maak geen impulsieve beslissingen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Ben je deze week jarig, dan kun je er moeite mee hebben dat je je verjaardag niet helemaal kunt vieren zoals je wel zou willen. Laat je dat niet in de weg staan om er toch positief bij stil te staan. Gebruik je creativiteit om er toch iets tofs en feestelijks van te maken. Van harte gefeliciteerd!

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je komt deze week absoluut aan ontspanning en aan jezelf toe, Weegschaal. De planeten laten je lekker met rust en dat zorgt voor een relaxte en stress loze week. Let wel op dat je er niet te lui van wordt of helemaal niets meer gaat ondernemen. Dat is namelijk ook niet de bedoeling en niet echt spannend.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

De week verloopt helaas anders dan gepland, Schorpioen. Je kunt je daar beter bij neerleggen dan ertegen strijden. Dat kost onnodig veel energie en verandert de zaak toch niet. Dat het allemaal anders verloopt, wil niet zeggen dat het er slechter van wordt. Sta juist open voor positieve wendingen en toffe verrassingen die planeet Uranus voor je in petto heeft.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Thuis vind je je draai niet deze week, daar ben je veel te onrustig voor. Het is belangrijk dat je niet constant afleiding gaat zoeken, daar gaat het namelijk niet van weg. Je kunt beter af en toe stil staan bij deze onrust en onderzoeken waar dit vandaan komt. Dan kun je het wel oplossen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je weet deze week weer van geen ophouden, Steenbok. Of het nu om je job of studie gaat, je bijt je er volledig in vast. Zolang het je niet teveel energie kost of het ten koste gaat van je lief of vrije tijd, is het geen probleem. Anders is het beter om af en toe wat minder hard te gaan.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Net als de Leeuw, kun je voor je gevoel een beetje vastzitten, Waterman. Bij jou is het echter meer gevoelsmatig van aard. Je weet niet goed wat je wilt of waar je naartoe kunt werken en dat maakt je onrustig. Probeer er eens met iemand over te praten, dat kan nieuwe inzichten geven. Het lucht in ieder geval op.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Dit wordt een prettige week voor je, Vissen. Er valt van alles te beleven, zonder dat de druk te hoog wordt of dat je stress ervaart. Je hoort toffe nieuwtjes en de kans is groot dat je op positieve wijze verrast wordt. Dit is dus echt een week om naar uit te kijken, geniet ervan.