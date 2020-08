“De kans is groot dat je niet op één lijn ligt met anderen”: jouw horoscoop voor deze week Esther Van Herebeek - Spijkers

17 augustus 2020

08u00 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Ester van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Is je vakantie voorbij en je job of studie gestart, dan kan je dat zwaar vallen. Planeet Saturnus zorgt voor de nodige druk en het kost je tijd om daar weer in te komen. Heb je vakantie, dan gaat het allemaal een stuk relaxter. Je hoeft je niet aan een routine te houden en je doet lekker je eigen ding.

Stier 22-4 t/m 21-5

De kans is groot dat je niet op één lijn ligt met anderen deze week. Ben je aan het werk, dan heb je pittige discussies met collega’s en heb je vakantie, dan kunnen er meningsverschillen rijzen tussen jou en je lief. Je bent lekker koppig en geeft niet snel toe. Voor een betere sfeer kun je daar wellicht van afwijken.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je barst deze week van de ideeën en inspiratie, Tweelingen. Zeker wanneer je terug komt van vakantie en weer aan de slag gaat, stuiter je van enthousiasme. Je wilt direct het een en ander in de praktijk gaan brengen. Dit is een goed idee tot op zekere hoogte. Zolang je niet overdrijft en teveel dingen tegelijk aanpakt, is het oké.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Je financiën kunnen je deze week zorgen baren, Kreeft. Zeker wanneer de vakantie duurder is uitgevallen dan gedacht. Het is goed om komende week weer orde op zaken te stellen. Een budget te hanteren en ook iets opzij te zetten. Daarmee creëer je rust in je hoofd en dan heb je alles in no time weer op de rit.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Jarig of niet, het wordt een toffe week voor je. Je hebt inspirerende gesprekken en er valt veel te lachen. Als single is de kans op een date groot, ook wanneer je er zelf geen werk van maakt. Het gebeurt gewoon. Je zit super in je Leeuwenvel, planeet Mars zorgt voor een fikse dosis energie en zelfvertrouwen.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Start je job deze week weer of ben je gewoon (nog) aan het werk, dan gaat je dat prima af. Als aardeteken houd je nu eenmaal van routine en een duidelijke dagindeling. Ook vind je het tof om collega’s om je heen te hebben, dat maakt het helemaal af. Je weet in ieder geval veel gedaan te krijgen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Wellicht wil je deze week meer dan je aankunt, Weegschaal. Niet alleen fysiek, maar ook wat budget betreft. Planeet Mars maakt je impulsief en een tikkeltje roekeloos en dat is niet altijd aan te raden. Ook je energielevel daalt snel. Volg niet klakkeloos je impulsen, maar denk eerst even na. Daarmee voorkom je onnodig leed en uitgaven.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Planeet Mercurius ligt dwars en dat kan problemen opleveren in gesprekken. Niet alleen op je werk, ook thuis. Je wordt verkeerd begrepen of je kwetst iemand onbedoeld met wat je zegt. Het is goed je woorden zorgvuldig af te wegen, voordat je je uitspreekt. Daarmee voorkom je kritiek en een gespannen sfeer en dat is eenvoudig toe te passen.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Je bent deze week graag in beweging, Boogschutter. Een prima week om extra te gaan sporten of iets actiefs te gaan doen. Ben je (weer) aan het werk, zorg dan dat je in je vrije tijd ruimte hiervoor creëert. Het doet je namelijk ontzettend goed. Je maakt hierdoor je hoofd leeg en je komt volledig tot rust.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Helaas is je energielevel aan de lage kant deze week. Daar zorgt planeet Mars voor. Zorg dat je toegeeft aan je moeheid en jezelf niet teveel pusht. Dat werkt niet en daar doe je jezelf alleen maar tekort mee. Zorg juist voor regelmatige rustmomenten en stel onbelangrijke taken en afspraken gewoon even uit, zo simpel is het op te lossen.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Het kost je deze week moeite om te zeggen wat je precies bedoelt, Waterman. Het kan een beetje chaos zijn in je hoofd en dan zijn zinnige woorden en gesprekken soms onmogelijk. Ben niet te streng voor jezelf, daar heeft iedereen wel eens last van. Neem gewoon de tijd om te zeggen wat je wilt.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt wat onrustig en nerveus van aard zijn deze week, Vissen. Thuis zijn is eigenlijk geen optie, je zoekt liever afleiding of je trekt er op uit. Wanneer je dat doet, voel je je gelijk een stuk beter. Vertel alleen je lief even dat je weg bent, anders kan hij je af en toe niet helemaal volgen!