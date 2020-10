‘Booty for Biden’: YouTubester vraagt om stemmen in ruil voor naaktfoto’s, maar riskeert nu celstraf Roxanne Wellens

07 oktober 2020

09u07

Bron: Dazed 2 Vrije tijd Je stem in ruil voor een naaktfoto. Dat dacht de Amerikaanse YouTuber Tana Mongeau (22) toen ze op sociale media gratis naaktbeelden beloofde voor iedereen die op presidentskandidaat Joe Biden stemt. En haar oproep bleef niet onopgemerkt: maar liefst 10.000 mensen ‘kozen’ voor de democraat en stuurden haar het bewijs. Mongeau zag alleen een klein detail over het hoofd, want wat ze deed is illegaal.

In de Verenigde Staten is het bijna zover: begin volgende maand wordt er een nieuwe president gekozen. Dat zorgt voor de nodige oproer in Amerika, want de kans zit erin dat de huidige president, Donald Trump, herkozen wordt. En daar willen veel Amerikanen graag een stokje voor steken. De ene op een al wat originelere manier dan de andere.

Kont niet nodig

Vorige week lanceerde de bekende YouTubester Tana Mongeau - die onder andere geliefd is vanwege haar pikante foto’s - haar ‘Booty for Biden’-campagne. Hierin belooft ze naaktfoto’s in ruil voor een foto van het stembiljet, uiteraard met een stem op Joe Biden. Ze postte alvast een halfnaakte foto van zichzelf met een gefotoshopt Biden-gezicht op Instagram, met het onderschrift: “Ik vind het prachtig om te zien hoeveel mensen net zo graag als ik verandering willen zien. Je hebt mijn kont niet nodig om te weten wat juist is voor Amerika, dus ga stemmen!”

Celstraf

Het lijkt allemaal vrij onschuldig, maar dat is het niet volgens de Cornell University in New York. Sterker nog, ‘stemmen kopen’ zou zelfs strafbaar zijn. “Iemand die foto’s aanbiedt in ruil voor stemmen, begaat een electorale misdaad en kan een boete of een gevangenisstraf tot twee jaar krijgen”, klinkt het. In 21 Amerikaanse staten is het echter wel legaal om een foto te maken met een stembiljet, maar in 16 andere staten kan je ook daar een straf voor krijgen. Op 4 oktober verloor Mongeau haar YouTube-verificatie, al is het nog niet duidelijk of dat ook werkelijk iets te maken heeft met haar Booty for Biden-campagne. Het is verder ook niet zeker of de ster gerechtelijk vervolgd zal worden.

Inspiratiebron

Het is niet de eerste keer dat sekswerkers naaktfoto’s gebruiken als middel om een nobel doel te ondersteunen. Toen hevige bosbranden Australië terroriseerden, sprokkelde model Kaylen Ward zo’n miljoen euro bij elkaar door naaktfoto’s te sturen naar iedereen die 10 euro doneerde aan een goed doel. Het succes van haar campagne inspireerde veel anderen, dat is duidelijk.

UPDATE: Tana Mongeau says she got thousands of messages on OnlyFans after offering nudes in exchange for proof of vote for Biden. Tana says people “willingly voted for Biden.” According to Cornell University, making any offer to exchange something for vote is an electoral crime. pic.twitter.com/h7UptbafKE Def Noodles(@ defnoodles) link

