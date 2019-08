“Ben je single, dan beloven de planeten een spannende ontmoeting”: jouw horoscoop voor deze week

Esther van Heerebeek-Spijkers

19 augustus 2019

07u47 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

De planeten laten je deze week volledig met rust, Ram. Dat betekent dat je een rustig weekje te wachten staat, waarin je weinig stress ervaart. Het is een prima moment om af te spreken met vriendinnen of iets tofs te gaan doen met je lief. Of neem eindelijk die broodnodige tijd voor jezelf. Tank lekker bij.

Stier 22-4 t/m 21-5

Ben je single, dan beloven de planeten een spannende ontmoeting. Dat kan online zijn of in real life. Hoe dan ook, de klik is er meteen en je voelt je enorm aangetrokken tot hem of haar. Financieel ziet het er goed uit, je hebt een leuk bedrag tot je beschikking om iets voor jezelf te kopen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Jij en je lief kunnen deze week niet met en zonder elkaar. Wanneer jullie samen zijn, rijzen de irritaties de pan uit, maar zodra je alleen bent, mis je zijn aanwezigheid. Heb wat meer geduld met je lief. Reageer niet meteen op alles wat hij zegt. Luister en kom dan pas met een weloverwogen reactie.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Thuis loopt deze week alles op rolletjes en daar ben je zeer content mee. Dat is voor jou namelijk ontzettend belangrijk, je hebt dan het gevoel dat je alles aankunt. Dat pakt op je werk in ieder geval goed uit. Je presteert prima en dat ziet je leidinggevende ook. Reken op welverdiende complimenten en neem ze in ontvangst.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Single of niet, je hebt de hele week de neiging om te flirten. Wil je een nieuwe lover scoren, dan gaat je dat op deze manier zeer zeker lukken. Heb je een vast lief, dan is hij hier niet bepaald blij mee, ook al bedoel je er verder niets mee. Laat hem dat duidelijk weten.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Op sociaal vlak staat je een topweek te wachten, Maagd. Geef een feestje, ga een weekendje weg met je lief of spreek af met vriendinnen. Wat je ook gaat doen, het wordt super gezellig en onvergetelijk. Gelukkig laat ook je budget enige uitspattingen toe. Profiteer daarvan, zolang dat het geval is. Voor je het weet moet je weer bezuinigen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Net als de Ram, heb jij een relaxte week voor de boeg. Eindelijk krijg je tijd voor jezelf of voor je sociale contacten. Neem contact op met je vriendinnen die je al lang niet meer gezien of gesproken hebt. Daar krijg je nu alle gelegenheid toe. Heb je behoefte aan qualitytime met je lief, ga daar dan lekker voor.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Je kunt deze week zeer rusteloos zijn, Schorpioen. Je bent veel liever op pad of aan het werk, dan dat je thuis bent. Laat je lief weten dat het niet aan hem ligt, anders gaat hij daaraan twijfelen. Ren jezelf ook niet voorbij, want die neiging heb je wel. Zorg voor de nodige ontspanning op z’n tijd.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Het is raadzaam om deze week zowel op je gezondheid als op je budget te letten. Je hebt de neiging om te overdrijven en dat blijft helaas niet goed gaan. Houd je in tijdens het shoppen, vermijd met name impulsaankopen. Neem daarnaast niet teveel hooi op je vork, dat gaat namelijk ten koste van je energielevel.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Je bent deze week overal een graag geziene gast, Steenbok. Of je nu naar een feestje gaat, afgesproken hebt met vriendinnen of een vergadering hebt op je werk. Iedereen is blij met jouw aanwezigheid. Ben daar niet te bescheiden over. Iedereen verdient een compliment op z’n tijd. Heb je als single een date, dan ziet het er positief uit.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je kunt deze week worstelen met je gevoelens en emoties, Waterman. Je weet er als rationeel mens niet goed raad mee. Het kan in jouw geval helpen er met iemand over te praten of het op te schrijven, zodat je meer lucht krijgt. Wees daarbij niet zo streng voor jezelf. Het is absoluut niets om je voor te schamen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Helaas zitten jij en je lief deze week niet altijd op één lijn en dat veroorzaakt discussies en soms zelfs ruzies. Wil je dat oplossen, dan is een compromis sluiten de enige mogelijkheid. Doe beiden een beetje water bij de wijn en dan is iedereen weer happy. Let verder op tijdens het shoppen. Je hebt niet zoveel te besteden.