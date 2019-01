“Ben je nog single, dan is dit een goede week om op zoek te gaan naar een nieuwe lover”: jouw horoscoop voor de week van 28 januari tot en met 3 februari Ester van Heerebeek-Spijkers

28 januari 2019

08u07 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Je gaat deze week recht op je doel af, Ram. Planeten Mars en Mercurius helpen je hierbij. Of je nu een sollicitatiegesprek hebt, een lover wilt versieren of een huis gaat kopen. Je laat er geen gras over groeien. Vol vertrouwen ga je ervoor en dat werkt! Onderhandelen gaat je eveneens goed af. Je bereikt wat je voor ogen hebt.

Stier 22-4 t/m 21-5

Je vindt het deze week lastig om je gevoelens te uiten, Stier. Of te zeggen waar je je zorgen over maakt. Dat kan vooral in je relatie een issue zijn. Je lief laat het in ieder geval niet rusten. En dat is alleen maar goed. Dat helpt je om uiteindelijk over de drempel heen te komen. Dat lucht wel op.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Je bent de komende week volledig jezelf, Tweelingen. Met je eigen planeet Mercurius aan je zijde, heb je veel gesprekken en leuke ontmoetingen in het verschiet. Ook in het weekend wordt het super gezellig. Zeker wanneer je met vriendinnen of collega’s afspreekt. Of een feestje hebt. Voor jou wordt het de komende dagen echt genieten!

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Er staat je een heerlijk relaxt weekje te wachten, Kreeft. Geen bomvolle agenda of onverwachte ontwikkelingen. Gewoon tijd voor jezelf en voor leuke dingen. Neem die tijd. Ga met een vriendin lekker naar de sauna of ga spontaan op pad met je lief. Lees dat boek dat al weken op je nachtkastje ligt of ga heerlijk op tijd naar bed.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Tussen jou en je lief kan het helaas flink botsen, Leeuw. Een gewoon gesprek kan uitmonden in een fikse discussie of zelfs in ruzie. Beiden zijn jullie te trots en te eigenwijs om toe te geven. Hierdoor kan het wel een paar dagen door blijven sudderen tussen jullie. Wil je dat het weer goed komt, stel je dan flexibel op.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Net als de Kreeft staat jou een rustige week te wachten. Toch kun jij je daar niet zo goed aan overgeven. Voor je gevoel moet je altijd maar bezig zijn of jezelf nuttig maken. Toch doe je dat zelf. Niemand vraagt dat van je. Doe jezelf een plezier en plan ook iets leuks. Al is het maar een film kijken.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Voor allerlei soorten gesprekken is dit een prima week. Of je nu een sollicitatiegesprek hebt, een gesprek met vriendinnen of een serieus gesprek met je leidinggevende. Planeet Mercurius zorgt ervoor dat je alles perfect onder woorden weet te brengen. Je bent helder en duidelijk. En daarmee bereik je je doel. Wat dat doel ook is.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Heb je deze week een first date, dan kan het helaas een beetje tegenvallen. Hij blijkt toch je type niet te zijn of de klik is er niet. Het hebben van hoge verwachtingen, helpt daar niet bij. Blijf niet te lang in de teleurstelling hangen. Voor je het weet, heb je weer een nieuwe date.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Dit wordt een drukke, maar wel vruchtbare week. Alles wat je op je to do lijstje hebt staan, krijg je af. Gesprekken zijn positief en de resultaten ook. Je mag trots zijn op jezelf. Vergeet jezelf niet te belonen. Dat mag ook een keer! Ontspan bij de kapper of koop nieuwe pumps. Waar jij maar blij van wordt.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Eindelijk staat je een keer een rustige week te wachten, Steenbok. En daar ben je volledig aan toe. Maak hier dus gretig gebruik van. Boek een dagje sauna met een vriendin of ga romantisch uiteten met je lief. Misschien kun je zelfs een spontaan weekendje weg. Hoe dan ook, laat deze relaxte flow niet aan je voorbij gaan!

Waterman 21-1 t/m 18-2

Ben je nog single, dan is dit een goede week om op zoek te gaan naar een nieuwe lover. Online of in de realiteit. Ga op stap of bezoek een concert of evenement. De kans dat je nu iemand tegen het aantrekkelijke lijf loopt, is groot. Financieel zit het nu eveneens lekker mee. Je hoeft gelukkig niet te bezuinigen.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Je kunt erg dromerig zijn deze week, Vissen. Nog meer dan anders. Planeet Neptunus heeft dat effect op je. Hierdoor kan er veel aan je voorbijgaan. Ook wat behoeftes van anderen betreft. Zo kun je niet doorhebben dat een vriendin verdriet heeft of dat je lief ergens mee worstelt. Probeer af en toe iets meer aanwezig te zijn.