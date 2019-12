“Als je deze beestjes superschattig vindt, waarom eet je ze dan op?”: An Lemmens in NINA mv

06 december 2019

15u06 0 Vrije tijd Noem An Lemmens (39) geen activist, want dat vindt ze een raar woord. Toch zet het Belgium’s Got Talent-jurylid zich onvermoeibaar in voor een betere wereld voor zichzelf, dieren groot en klein én de mensen die ze graag ziet. Van een groot An-gagement gesproken!

Of An Lemmens wilde schitteren in een eindejaarsreportage voor deze NINA? Natuurlijk, maar dan wel niet alleen een fotoshoot in de glamoureuze jurken die ze samen met LolaLiza ontwierp voor de feestdagen. De presentatrice wilde het allerliefst op de foto met enkele dieren die dit eindejaar traditioneel op de feesttafel belanden. Elk beestje dat ze in haar armen krijgt, wordt geaaid, geknuffeld én krijgt bemoedigende woordjes in de oren gefluisterd. Het resultaat is opvallend: zowel het konijn, het schaap, de geit als de kippen die figureren zijn verbazend snel op hun gemak. “Als je deze beestjes superschattig vindt, waarom eet je ze dan op? Ik wil niemand verplichten om geen vlees meer te eten, maar wel aantonen dat er alternatieven zijn én dat we moeten nadenken over waar ons vlees vandaan komt.”

