“Als ik met mijn tweeling (5) ga fietsen zonder Lore, ben ik er niet 100% gerust in”: Tom Boonen daagt je uit om de ‘Ronde van HLN’ te trotseren

Post-coronafietsen

Wie mee wil fietsen met de ‘Ronde van HLN’, hoeft dat zeker niet op één dag te doen, benadrukt Tom Boonen, die gedurende drie weken je gids is. De ex-wielerprof is de geknipte man. Sinds vorig jaar is hij de vaste wegkapitein van het Belgische programma van Martini Racing Ciclismo, een project dat mensen uit de horeca- en hospitalitysector samenbrengt op de koersfiets om hen aan te sporen tot een gezonde, gebalanceerde levensstijl. “We organiseerden al eens een fietsstage in Calpe, maar de groepsritten in eigen land vinden meestal plaats op maandag”, zegt Boonen. De jongste maanden waren die uiteraard afgelast door de corona-lockdown. “Volgende maandag pikken we de draad weer op en staat de eerste post-coronafietstocht op het programma. Daar kijk ik erg naar uit.”

In de Ardennen kan je ‘toerkes' maken waarbij je twee weken nadien niet meer weet van welke planeet je bent

Los daarvan probeert Boonen nog een paar keer per week de fiets van stal te halen. “Vorige week heb ik nog eens 100 kilometer afgelegd, maar doorgaans heb ik er geen nood meer aan om daarboven te gaan. Tenzij ik een iets ambitieuzer plan heb, zoals deze zomer. Een vriend van mij is een fervent fietser en werkt zware Ardennentochten af. De bedoeling is om eind juli, begin augustus met hem een uurtje of vier op mijn oude trainingsparcours te fietsen. Maar dan kom je met twee tochtjes per week niet toe als voorbereiding. En ik wil niet afgaan. (lacht) Daarom wil mezelf deze zomer weer wat op gang trekken. Ik ken de wegen daar. Je kan er ‘toerkes’ maken waarbij je twee weken nadien niet meer weet van welke planeet je bent.”

Mooie Kempen

“Als ik in België fiets, fiets ik meestal in mijn buurt. De mooie Kempen lenen zich daar perfect toe. Al trek ik net zoals tijdens mijn carrière ook geregeld naar Limburg. Toen reed ik de collega’s tegemoet op training. Via het fietsroutenetwerk, dat perfect op elkaar aansluit, kun je bij wijze van spreken tot in Dinant of Namen fietsen. Zo is er een oude spoorbedding die je kan volgen, waarlangs ze een fietspad hebben aangelegd. Echt zalig.”

“De voorbije jaren was de trend zo’n beetje: ‘hoe verder weg we op vakantie gaan, hoe beter’. Maar België is en blijft een prachtig land. Door de coronacrisis en lockdown hebben veel mensen dat (her)ontdekt. Fietsen is de aangewezen manier om de aantrekkelijke plekjes die elke streek wel heeft, te verkennen. Je kan echt onvergetelijke dagtrips van maken in deze staycation.”

Een paar weken geleden heb ik met ‘ons Valentine’ voor het eerst meer dan tien kilometer gefietst. Ze was daar de hele dag moe van.

Zelfs wie kleine kinderen heeft, hoeft fietstochtjes niet op te geven, vindt Tom, zelf vader van een meisjestweeling van vijf. “Een paar weken geleden heb ik met ‘ons Valentine’ voor het eerst meer dan tien kilometer gefietst. Pas op: da’s veel voor zo’n kleine. Ze was daar de hele dag moe van. (lacht) Jacqueline was er eerst ook bij, maar die wou na verloop van tijd naar huis. Nadat ik haar had afgezet, reed ik met Valentine nog een eindje verder, door stukjes bos en op verkeersvrije zandwegeltjes waar ze haar ding kan doen. Op het einde van de rit trokken we over de openbare weg naar Mol-Centrum om er een ijsje te eten. Maar als ik ze allebei meeneem en Lore is er niet bij, ben ik er niet 100% gerust in. Eentje kan je nog bij de kraag grijpen als er gevaar dreigt, maar twee? Als ze elk een kant opschieten, houd je ze moeilijk bij elkaar. Ze zijn dus nog net iets te jong om ze met een gerust gemoed hun gang te laten gaan.”

Een ‘standaard’ fiets gebruikt Boonen niet tijdens zijn tochtjes. “Ik fiets altijd met mijn koersfiets, zelfs in gewone kleren in plaats van koerskledij. Dan leg ik er iets bredere bandjes op: 25 of 28 mm. Tegenwoordig kom je daar overal mee doorheen. Ik heb in de garage ook een e-bike staan — een Strömer die ik voor mijn wielerpensioen kreeg van Philippe Gilbert — maar de batterij is al twee jaar plat. (lacht) Vroeger gebruikte ik hem weleens om naar de fitness te rijden of zo, maar de jongste tijd loop ik daar naartoe: 2,5 kilometer, dan ben ik opgewarmd. Op zich vind ik een e-bike wél heel leuk en nuttig. Als je 30 kilometer naar je werk moet, ben je er wellicht sneller dan met de wagen, en je vindt altijd parkeerplaats. Maar als je iets moet meenemen, lukt het al niet. Een e-bike is ook interessant voor koppels die langere tochten willen fietsen. Zo ‘filter’ je het verschil tussen man en vrouw een beetje weg. Het heeft dus zeker voordelen, maar persoonlijk heb ik die nog niet nodig en probeer ik het gebruik ervan zolang mogelijk voor me uit te schuiven.”

