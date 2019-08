“Al zijn plannen vielen bijna in het water”, de flashbackvakantie van De Mol Elisabet Haesevoets Margo Verhasselt

01 augustus 2019

We kijken deze zomer graag eens achteruit. Enkele bekende gezichten vertellen over hun flashbackvakantie. Vandaag is het de beurt aan De Mol Elisabet Haesevoets.

“De vakantie waar ik spontaan een lach van op mijn gezicht krijg, is die van zo'n 3 jaar geleden naar Brugge. Toen ik de eerste keer zwanger was, kreeg ik na 10 weken een miskraam. Net voor deze trip waren mijn man en ik erachter gekomen dat ik voor de tweede keer opnieuw zwanger was, wat uiteraard erg bijzonder was voor ons. Op dat moment hadden wij beiden een beetje de instelling van: ‘misschien moeten we ons verloven en daarna zien we wel wat er gebeurt’.”

“Mijn man’s oorspronkelijk plan viel in duigen: Hij wou me ten huwelijk vragen in Barcelona. Maar ik heb enorme vliegangst en mocht geen medicatie innemen. Daarom zag ik het niet zitten om te vertrekken en dus werden die plannen even op de lange baan geschoven.”

“Als troost zijn we dan naar Brugge gegaan, en op dat moment vermoedde ik eigenlijk echt niets van zijn plannen. Ik had toen ook net een koude-allergie, telkens wanneer mijn huid afkoelde, kreeg ik superveel uitslag. Dus prettig was anders. We waren eerst ‘s middags iets gaan eten en ik wou eigenlijk gewoon echt terug naar het appartement, mijn hoofd stond er niet naar, ik stond vol uitslag! (lacht) Maar hij had natuurlijk van alles geregeld.”

“Niet veel later heeft hij me dan bij een beautykliniek gedropt waar ik twee uur lang in de watten werd gelegd. En daar is hij mij komen halen met een paardenkoets en bloemen en dan heeft hij mij in een park ten huwelijk gevraagd. We proberen nu elk jaar terug te gaan naar die plaats aan het Minnewaterpark, al hoop ik stiekem dat ik zijn plannen voor Barcelona toch ook nog mag meemaken.”