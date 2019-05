“Aan energie en initiatief ontbreekt het je niet”: jouw horoscoop voor deze week Esther van Heerebeek-Spijkers

27 mei 2019

08u48 0 Vrije tijd Wordt het een topweek, of let je beter even op? Wij vroegen aan onze astrologe Esther van Heerebeek-Spijkers wat er voor jouw sterrenbeeld in de sterren staat geschreven.

Ram 21-3 t/m 21-4

Nog steeds laat je energielevel het een en ander te wensen over, Ram. Het is daarom belangrijk dat je niet te snel aan de gang gaat. Rust nog even uit en neem niet teveel hooi op je vork. Daar doe je jezelf en je gezondheid een groot plezier mee. Wil gewoon niet teveel te snel, dat is je valkuil.

Stier 22-4 t/m 21-5

Dit wordt een topweek voor de liefde, Stier! Of je nu nog single bent of niet, je seksleven krijgt een fikse boost. Niet in de laatste plaats door je eigen initiatief. Heb je een vaste lief, dan zijn jullie vaak intiem met elkaar en daar kun je intens van genieten. Ook wanneer jullie alleen maar knuffelen of tegen elkaar aanliggen.

Tweelingen 22-5 t/m 21-6

Ben je thuis aan het klussen of met de tuin bezig, dan komt er eindelijk schot in de zaak. Langzaam maar zeker begin je resultaten te zien. Dat geldt ook voor je job. Projecten waar je de laatste tijd veel energie in hebt gestoken, beginnen nu hun vruchten af te werpen. Het wordt een week met mooie resultaten.

Kreeft 22-6 t/m 23-7

Het ontbreekt je deze week niet aan energie, Kreeft! Vurige planeet Mars maakt je actief, assertief en ondernemend. Handig wanneer er veel werk te verzetten is of wanneer er plannen gemaakt moeten worden. Jij bent precies de juiste persoon voor de job en je hebt er nog plezier in ook. Je wordt gedurende de week steeds enthousiaster.

Leeuw 24-7 t/m 23-8

Je hangt deze week graag de perfecte gastvrouw uit, Leeuw. Met veel liefde en plezier nodig je vriendinnen uit om te komen eten of je spreekt met ze af voor een borrel. Je pakt graag groots uit en je weet iedereen te overbluffen met je drankkeuze of je extravagante tafelschikking. Je bent deze week volledig in je element.

Maagd 24-8 t/m 22-9

Dit wordt een drukke en hectische week voor je, Maagd. Toch kun je er prima mee overweg. Je werkt gewoon stap voor stap je planning af en weet alles uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Zelf zie je het niet zo, maar het is best een uitzonderlijke prestatie. Je mag trots zijn op jezelf en je gerust eens belonen.

Weegschaal 23-9 t/m 22-10

Je hebt je helaas wel eens beter gevoeld, Weegschaal. Planeet Mars ligt deze week dwars en maakt je vatbaarder voor virussen en infecties. Ook ben je vaak moe en futloos, waardoor er maar weinig werk uit je handen komt. Accepteer dat gewoon, het is even niet anders. Het is belangrijker dat je nu goed voor jezelf zorgt.

Schorpioen 23-10 t/m 22-11

Nee is voor jou geen antwoord deze week, Schorpioen. Je laat je niet zomaar wegsturen en je zorgt dat je krijgt wat je wilt. Dat neemt niet iedereen je in dank af, maar je dwingt op deze manier wel respect af. Het is bewonderenswaardig wat je nu allemaal voor elkaar krijgt, ook al gaat dat niet zonder slag of stoot.

Boogschutter 23-11 t/m 22-12

Er staan deze week leuke dingen op het programma, Boogschutter en daar verheug je je op. Een tof feest, een mooi concert of spetterend evenement. Je kunt niet wachten tot het zover is. Je mag jezelf best eens verwennen met een nieuwe look, speciaal voor deze gebeurtenis. Waarom eigenlijk niet? Soms mag je jezelf best eens vertroetelen.

Steenbok 23-12 t/m 20-1

Jij en je lief hebben helaas woorden en felle discussies deze week en dat maakt de sfeer soms grimmig thuis. Je voelt je er verantwoordelijk voor en ook wel schuldig, terwijl het niet allemaal door jou komt. Waar twee honden vechten, hebben twee schuld en dat is precies wat tussen jullie gaande is. Probeer er rustig over te praten.

Waterman 21-1 t/m 18-2

Je zit deze week prima in je vel, Waterman. Je hebt je job prima op de rit en je hebt er nog plezier in ook. Thuis gaat het eveneens naar wens. Je hebt voldoende tijd voor jezelf, maar je doet ook gezellige dingen met je lief. Je hebt voldoende energie, zonder onrustig te zijn. Je bent volledig in balans.

Vissen 19-2 t/m 20-3

Aan energie en initiatief ontbreekt het je deze week niet, Vissen. Vooral je lief is hier zeer blij mee. Nu neem jij een keer het initiatief in bed. Op je werk krijg je nu extra veel voor elkaar. Je haalt met gemak iedere deadline en daar sta je zelf nog het meest van te kijken!