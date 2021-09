Vooruitblik: deze handtastrends worden groot dit najaar

Decathlon lanceert sportcol­lec­tie met leggings en sportbeha’s van maat XS tot 5XL

3 september Te duur, te groot, te klein of gewoonweg niet je ding: de zoektocht naar de perfecte sportbeha of legging kan knap lastig zijn. Deze maand hoopt Decathlon daar verandering in te brengen, want de sportketen lanceert een sportswear-capsulecollectie. De lijn bestaat uit betaalbare en kleurrijke leggings, tops en sportbeha’s van maat XS tot 5XL.