Voorproefje van NINA’s nieuwe columnistes Sylvia Van Driessche en Elise Crombez: “Leeftijd heeft me nooit bang gemaakt”

Schrijver Sylvia Van Driessche (45) en topmodel Elise Crombez (39) zijn sinds enkele jaren innig bevriend. Twee totaal andere levens, verenigd in één zielsverwantschap. Vanaf volgende week zaterdag schrijven ze om de beurt een persoonlijke column, hier in NINA.

Afspraak in Oostende. Het is een zonnige herfstdag en we treffen twee meisjes op het strand. Sylvia is de knappe wederhelft van acteur en tv- maker Jelle De Beule, mama van drie kinderen en schrijver van onder meer Een hele lieve fuck you – een succesvol fictieboek over #metoo. Naast haar staat de oogverblindende Elise, onze Belgische trots op internationale Vogue-covers en Prada-campagnes, muze van menig modeontwerper en zóveel meer. Er wordt in volle zee- lucht geposeerd, bijgepraat en gelachen. “Is het al tijd voor het aperitief?”, klinkt het in koor om elf uur.

(Lees verder onder de video.)

Hoe is jullie vriendschap ontstaan?

Sylvia: “Elise kwam naar ons thuis in 2014. Zij en Jelle hadden samen het programma Is ’t nog ver? gedraaid en zouden een dubbelinterview geven. Elise kwam binnen en zei: ‘Sorry Jelle, vandaag ben ik niet in jou geïnteresseerd maar wel in jouw vrouw’.”

Elise: “Jelle had tijdens de opnames zoveel over Sylvia verteld. Hij zei ‘Je zou echt goed met Sylvia overeenkomen’. Ik lach heel graag en met Jelle was daar geen houden aan. (lacht) Ik dacht dus de hele tijd: ‘Wie is zijn vrouw? Zij moet de max zijn.’”

Sylvia: “Na dat interview hebben we contact gehouden, vooral via mail. Het klikte, al klinkt dat cliché.”

Elise: “Ik heb vijf modellen die ik als goede vriendinnen beschouw, maar verder is er in dat wereldje veel ‘kattigheid’ en onzekerheid. Sylvia is het tegenovergestelde. Zij kanaliseert mijn energie en stuurt mijn aandacht naar de positieve dingen. Als ik iets vertel, zal ze nooit – in tegenstelling tot anderen – over zichzelf beginnen. Sylvia is een pure vrouw die mij helpt in mijn eigen vrouw-zijn. Dat is een cadeau.” Benieuwd naar meer? Je leest het volledige interview dit weekend in NINA en op nina.be.

Ook nog in NINA deze week

1. Beautyjournalist Sophie geeft tips om je huid te wapenen tegen de winterkou.

2. Van investeren tot beter controleren: vier experts verklappen hoe je je budget kunt vergroten.

3. Relatietherapeut Wim Slabbinck geeft raad: Winnies echtgenoot kampt met erectieproblemen.

4. NINA kookt en zet wild op tafel: hert, eend en everzwijn.

5. We shoppen de meest gewilde modematerialen van het seizoen: nepbont en kunstleder.

& nog zo veel meer!

Volledig scherm Cover van NINA met Sylvia Van Driessche & Elise Crombez. © Nathalie Samain