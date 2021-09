Voorproefje van NINA met kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens: “Mijn eigen kinderen krijgen veel van mij gedaan”

Die middag in Brussel komt ze later dan afgesproken toe op het terrasje waar ondergetekende haar geduldig opwacht. “Probleempje met de timing”, kijkt ze verontschuldigend van onder een bos wippende blonde krullen. Het moet gezegd: de kinderrechtencommissaris is een bijzonder frisse verschijning. Sprankelende ogen, sprekende lach. Zo iemand met eeuwige jeugd in de genen. Er is de start van het schooljaar, de vele meetings over de belangen van onze jongeren, haar belangrijke stoel aan politieke vergadertafels en thuis voedt ze ook nog eens drie kinderen op. “Het werk stopt nooit. Zonder mijn man zou ik deze job niet kunnen doen.”

Hoe zit het vandaag bij jou thuis met de balans werk-gezin, Caroline?

“Vijf, zes jaar geleden zou ik deze job niet geambieerd hebben. Toen waren de kinderen heel klein en hadden ze me nodig. Ik heb heel hard genoten van die periode. Ik had toen een job waardoor ik ’s avonds netjes tijd had voor hen. Ik was – ik ben – een heel zorgende mama, denk ik. Nu ze groter zijn, is er wel het voordeel dat ze hun plan trekken, als ik lange dagen klop. Soms zeggen ze ‘Leg die gsm nu eens weg, mama’ – ik vind dat nogal moeilijk. Maar regelmatig duw ik zelf de pauzeknop in, hoor. In het weekend móét ik tegen mezelf zeggen: ‘En nu is het even gedaan met werken.’”