Voorproefje van NINA met Jada Borsato (18): zij timmert aan eigen muziekcarrière na de turbulente periode van haar vader Marco

Afspraak nabij Amsterdam, in de fotostudio van haar vader, want Marco Borsato houdt in zijn vrije tijd van fotograferen. We passeren door een gang vol zwart-witportretten van zijn hand. Dochter Jada brengt dan weer één en al kleur: een mooie meid, heerlijk hartelijk en met haar achttien jaar helemaal klaar om als zangeres uit de startblokken te schieten. We praten die dag met een jonge vrouw vol ambitie. Maar ook met een dochter die met bewondering kijkt naar de moeilijke weg die haar ouders aflegden. “Mijn ouders hebben rock bottom geraakt.” Maar eerst: music, please .

De appel valt niet ver van de boom in huize Borsato.

(lacht) “Klopt! Ik was altijd een beetje een ‘typetje’. Niet op mijn mondje gevallen. Altijd aan het acteren. Maar ook aan het zingen door zo’n nepmicrofoon, zodra ik kon stappen. Ik merkte vrij vroeg dingen op. Dat de melodieën van de kinderliedjes Altijd is kortjakje ziek en Olifantje in het bed net dezelfde waren, bijvoorbeeld. Vanaf mijn negende begon ik te acteren, kreeg ik ook stemrollen in tekenfilms. Ik deed veel castings en werd even vaak afgewezen. Dat teleurstellingen erbij hoorden, leerde ik al als kind. Op mijn tiende brachten papa en ik samen een single uit. Samen voor altijd werd een hit, waardoor ik de eer had om met mijn vader op het podium te staan. Elke keer als papa daarna een tour plande, hing ik aan zijn been: ‘Pap, mag ik alsjeblieft weer mee optreden?’. Maar euh … school kreeg voorrang.”