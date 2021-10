Voorproefje van NINA met Eén-reporter Karine Claassen en echtgenoot Wouter: “We willen dat ons zoontje opgroeit zonder complexen”

Reporter Karine Claassen laat met ‘Het Leven in Kleur’ een nieuwe tv-telg op de wereld los. En nog méér goed nieuws: zij en haar man Wouter Heymans verwelkomden een zoontje. Samen gunnen ze ons een (h)eerlijke blik op hun gezinsleven in kleur. “Wij willen dat Otis Mumba opgroeit zonder complexen over zijn huidskleur of donkere krulletjes.”

“Waarom heb je deze reportagereeks gemaakt?” We horen Wouter de vraag stellen aan Karine, in de eerste aflevering van de docureeks ‘Het Leven in Kleur op Canvas’. Haar antwoord: “Voor ons zoontje Otis Mumba.” Werk en privé zijn hier letterlijk verstrengeld. Karine ontdekte tijdens de opnames dat ze zwanger was. Het maakt het thema van haar reportagereeks, racisme in onze maatschappij, nog persoonlijker dan het voor haar al was. “Otis Mumba zal het later mogelijk moeilijker hebben dan Jan of Piet in zijn klas.”

Vertel jullie liefdesverhaal eens.

WOUTER: “Negen jaar geleden hadden we allebei – vlak na elkaar – stage gedaan bij de VRT, bij ‘Ter Zake’. Ik kende jou al van naam. En reputatie.”

KARINE: “Jij vond mij echt een trut.”

WOUTER: “Geen trut ... Maar we zijn op exact dezelfde dag beginnen werken bij de VRT. En plots was iedereen alléén nog over ‘die Karine’ bezig. Ik dacht: ‘Tiens, ik had toch ook een goeie stage gedaan? Was de hare beter? Wie is die Karine, verdomme?’ (lachje) We werkten op andere redacties en zaten aanvankelijk ver van elkaar. Toen ik een tijdlang voor Volt werkte, zat ik steeds dichter in je buurt.”

KARINE: “Je durfde mij niet aanspreken.”

WOUTER: “Jij liep daar rond, met een intrigerende én intimiderende blik – ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen.”

