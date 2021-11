Voorproefje van NINA met Alexander Hendrickx: “Samen zijn met een topsporter, ik snap dat het moeilijk is”

We treffen Alexander op één van zijn zeldzame vrije dagen in Schilde. De sympathieke Antwerpenaar woont al drie jaar in Amsterdam, waar hij bij het Nederlandse Pinoké speelt, na topjaren bij Royal Antwerp HC en KHC Dragons. De tuin van zijn ouderlijk huis baadt in de herfstkleuren en ook de hockeykampioen is — het mag gezegd — niet mis om naar te kijken. Al zullen we toch vooral luísteren naar zo’n bevlogen topsporter. Van vierjarige op dat veld tot nationale hockeyheld. Eén die deze week zelfs een worp doet naar ‘De slimste mens ter wereld’.