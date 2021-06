Noem drie zaken die jij en je lief gemeen hebben.

“Wij vullen elkaar goed aan. We delen een soort vrijgevigheid qua aandacht, liefde en zorg. Die intentie is precies ­dezelfde, waardoor we dat bij elkaar zien en waarderen. Geen van ons tweeën hoeft zich de vraag te stellen: doe ik hier niet te veel of te weinig, in verhouding met de andere? We zitten hier allebei full on in. Allebei met relativeringsvermogen en humor. We hebben goesting in avontuur. We hebben net een tent ­gekocht. Als we niet ver mogen reizen? Dan gaan we wel ergens kamperen, juist over de grens met Frankrijk. In de week dat we onder ons tweetjes zijn – de ene week zijn de kindjes bij mij, de andere week bij hun papa – smijten we soms een matras in de auto. En we zien wel waar we uitkomen. We slapen ergens onderweg in de auto. Ik vind dat tof.”