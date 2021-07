Voormalige chef-kok verklapt het recept van de favoriete zomercocktail van de Queen. Zo maak je hem zelf

In tegenstelling tot bij ons heerst er in het Verenigd Koninkrijk momenteel een hittegolf. Een heerlijke verfrissing is dan ook meer dan welkom. Daarom onthulde de voormalige koninklijke chef-kok, Darren McGrady, het recept van de favoriete cocktail van de Queen en dat willen we jullie niet onthouden. “In Buckingham Palace serveerden we in de zomer bijna altijd Pimm’s op tuinfeesten. “Met een scheutje limonade erbij is het een superverfrissend drankje.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm © YouTube

“Het is trouwens geen geheim dat de koningin een liefhebber van gin is. Elke dag voor de lunch drinkt ze graag haar geliefde cocktail”, vertelt McGrady in een YouTube-video. Pimm’s is een Engels merk van fruitlikeur, gemaakt op basis van gin. Het wordt wel vaker gebruikt als basis voor verschillende cocktails. Maar de Queen heeft hem graag als volgt: “Je neemt één maatje Pimm’s en twee of drie maatjes limonade. Sommige leden van de koninklijke familie meten het graag andersom, maar ik zeg niet wie”, lacht McGrady. Het belangrijkste aan de cocktail is de garnering, volgens hem. “Je gelooft nooit wat voor garnering er in het koninklijke Pimm’s recept zit,” legt hij uit. “Vergeet een gewoon schijfje citroen, de royals doen er zeven verschillende dingen in. Het is bijna een fruitsalade: gesneden sinaasappels, citroenen, kersen, aardbeien, komkommer, munt en komkommerkruid.”

De Queen heeft trouwens meer dan één favoriet, want tegen een Gin-Dubbonnet zegt ze ook geen nee. De zoete wijnaperitief is gemaakt op basis van kruiden en specerijen. Deze cocktail is nog net iets makkelijker dan een Pimm’s. Je mengt twee maatjes Dubonnet met een maatje Gin. Voeg een citroenschijfje en twee ijsblokjes toe, et voilà, nog een cocktail à la Queen Elizabeth.

Tijd voor een cocktailparty, als je het ons vraagt.

