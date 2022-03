Voorlopig geen H&M of Asos meer in Rusland: ook de modewereld boycot mee

Oorlog kan niet. Dat wil ook de internationale modewereld duidelijk maken. Heel wat merken stuurden daarom de voorbije week al een paar opvallende statements uit. Giorgio Armani stelde op de modeweek in Milaan zijn herfst-wintercollectie voor in volledige stilte. Balenciaga gebruikte dan weer hun platform om verslag te doen over de oorlogssituatie. Maar heel wat merken kiezen er ook voor om hun solidariteit kracht bij te zetten met meer dan statements alleen.

Geen Asos meer in Rusland

Sommige merken, waaronder Jacquemus en Zalando, delen nu links om geld te doneren. Of ze deden zelf al grote donaties aan voedsel- en vluchtelingenorganisaties die Oekraïne ondersteunen. Zo doneerde Zalando 1 miljoen aan humanitaire hulporganisaties en LVHM (het moederbedrijf van o.a. Louis Vuitton en Dior) 5 miljoen. Andere merken zetten de handel met Rusland tijdelijk stop.

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram A post shared by JACQUEMUS (@jacquemus) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Het Deense cultmerk Ganni en het Hongaarse merk Nanushka waren bij de eerste modemerken die de handel met Rusland bevroren. Niet alleen zetten ze de levering aan Russische klanten stop, ook uitgaande bestellingen voor groothandelspartners in het land zullen ze niet meer opsturen.

De Zweedse H&M Group, waar ook Cos, Monki, Weekday, Arket en & Other Stories toe behoren, liet woensdag weten dat ze een tijdelijke pauze invoeren op de handel met Rusland. “H&M Group is zeer bezorgd over de tragische ontwikkelingen in Oekraïne en staat achter alle mensen die lijden. We hebben besloten om alle verkoop in Rusland tijdelijk stil te leggen. De winkels in Oekraïne zijn al tijdelijk gesloten uit veiligheidsoverwegingen van klanten en collega’s”, staat er te lezen in een statement van het merk dat zo’n honderdvijftig winkels heeft in Rusland.

Diezelfde dag kondigden ook de Britse modegiganten Asos en Boohoo dezelfde sanctie aan. “Het is niet praktisch en niet juist om handel te blijven drijven met Rusland”, aldus Asos.

Quote “Waar je vandaag ook bent, keer je rug niet toe, sluit je ogen niet” Open brief van Brits magazine 1Granary

Luxe-industrie: stop de handel met Rusland

“Er heerst nu heel wat druk op modemerken om meer te doen dan symbolische gestes”, stelt onze moderedacteur David Devriendt. Het Londense tijdschrift ‘1Granary’ waarvan de hoofdredacteur Olya Kuryshchuk Oekraïense is, heeft dinsdag een open brief gepubliceerd waarin het modebedrijven vraagt om zich achter Oekraïne te scharen en de Russische invasie te veroordelen.

(Lees verder onder de foto.)

View this post on Instagram A post shared by 1 Granary (@1granary) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De modessector is een industrie van biljoenen dollars met een gigantische culturele, economische en zelfs politieke invloed. In tijden van crisis is het makkelijk om die macht af te wijzen. Om het overbodig, frivool, toondoof, hypocriet of niet-essentieel te noemen. Maar onze voorzieningsketens verbinden landen over de hele wereld, onze media bereiken massa’s volgers overal ter wereld, onze gemeenschappelijke taal van creativiteit is universeel. Waar je vandaag ook bent, keer je rug niet toe, sluit je ogen niet”, staat er in de brief te lezen. Die werd ondertekend door heel wat toonaangevende spelers in de modewereld, waaronder Louis Vuitton, ‘Harper’s Bazaar’ en lifestylemagazines ‘iD’ en ‘Dazed’.

Quote “Los van de zorgen over het conflict is het voor buitenland­se bedrijven moeilijk geworden om zaken te doen in Rusland” David Devriendt

Op dinsdag publiceerde Vogue Ukraine een Instagrampost waarin het de internationale mode-industrie ook oproept om haar handelsactiviteiten in Rusland te staken. Het Oekraïense modetijdschrift durfde zelfs met de vinger te wijzen en tagde een twintigtal modehuizen, waaronder Chanel, Prada, Versace, Valentino en Burberry. Die laatste heeft de handel naar Rusland intussen al gestaakt, al zou dit volgens het merk vanwege ‘operationele problemen’ zijn. Burberry heeft twee winkels in Rusland, die voorlopig openblijven.

“Los van de zorgen over het conflict is het voor buitenlandse bedrijven moeilijk geworden om zaken te doen in Rusland”, stelt David. De sancties tegen het land nemen toe, de roebel keldert en een aantal koeriersdiensten zijn ook gestopt met leveringen. Het is afwachten welke modemerken nog zullen volgen.

View this post on Instagram A post shared by Vogue UA (@vogue_ukraine) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.