Voorkomen dat je na het douchen opnieuw zweet? Dermatoloog geeft tips: “Laat je au naturel opdrogen”

Een verfrissende douche na een warme zomerdag is de ideale manier om af te koelen. Maar dat de druppels zweet na enkele minuten weer op je voorhoofd en lichaam glinsteren, is minder aangenaam. Dermatoloog Thomas Maselis legt uit hoe je zo fris mogelijk blijft na het douchen.

“Als je zweet, verliest je lichaam vocht via de zweetklieren in de huid”, zegt dermatoloog Thomas Maselis. “Zweten is noodzakelijk om de lichaamstemperatuur constant te houden, namelijk rond 37 graden. Als je lichaam te warm wordt, verdampt het zweet op de huid. Door die verdamping wordt de warmte van je lichaam mee de lucht in genomen, waardoor je afkoelt.”

“Als de zweetklieren te hard gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door te sporten of door te lang in de zon te staan, ontstaat er een reactie van overmatig zweten”, legt Maselis uit. “Daarna moet het lichaam terug afkoelen.” Een verfrissende douche klinkt dan als muziek in de oren. “Een douche dient enerzijds om jezelf af te koelen en anderzijds om het zweet van je lichaam te spoelen. Er zijn een paar trucjes die je kan toepassen om te vermijden dat je later opnieuw nat bent van het zweet.”

Laat de handdoek maar aan het rek hangen

“Allereerst kun je je lichaam even laten afkoelen vóór je de douche in gaat. Want vergis je niet, onder de douche zweet je nog steeds. Als je een koude douche neemt, zal dat zweten verminderen, maar niet stoppen. Als je al wat afkoelt voor je in de douche gaat, zul je tijdens en na het douchen minder zweten.”

“Uiteraard koelt een koude douche ook beter af dan een warme douche. Je kunt je lichaam laten wennen aan de koude waterstralen door te beginnen met lauw water en geleidelijk de temperatuur te laten dalen. Hoe meer je afkoelt door het koude water, hoe minder je nadien zult zweten. Als je de zweetdruppels van je lichaam wil spoelen, hoef je trouwens geen douchezeep te gebruiken. Zeep dient om vuil en vetten van je lichaam te wassen, maar zweet is wateroplosbaar.”

“Na het douchen laat je je idealiter au natural opdrogen. Als je met een nat lichaam in een koele kamer gaat staan, liefst in een licht windje zoals voor een ventilator, zal je temperatuur nog wat zakken.”

“Kleed je na het douchen in lichte, katoenen stoffen die het zweet goed opvangen. Draag geen spannende kleding, maar losse, luchtige items. Naakt of in zwemkledij rondlopen is nóg beter om zweet te voorkomen, maar dan moet je absoluut uit de zon blijven. Als je niet meer wil zweten nadat je uit de douche komt, mijd je de zon sowieso beter. Ga in de schaduw zitten of zoek koele ruimtes binnenshuis op met bijvoorbeeld een ventilator of airco. En doe vooral niets actiefs, want spieractiviteit zorgt voor de grootste productie van warmte.”

