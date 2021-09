Voor wie nooit kan kiezen: dit makkelijke Italiaanse aperitiefhapje is een kruising tussen pasta en pizza

Wie op zoek is naar inspiratie in de keuken, is bij TikTok aan het juiste adres. Dit poepsimpele, overheerlijke receptje ging viraal dankzij de populaire app: de hashtag 'pastastick’ is er al 9.5 miljoen keer bekeken. Begrijpelijk, want video’s van de lekkernij doen ons instant watertanden. Het gaat om een combinatie van pizza en pasta, maar dan op een stokje. Ideaal als tussendoortje, aperitiefhapje of tapasgerecht! Wij tonen je hoe je het maakt.