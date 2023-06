“Voor luie mensen en erg gevaarlijk.” Experts reageren op 5 vooroordelen over elektrisch fietsen

EXCLUSIEF. Populaire popgodin Camille over haar uiterlijk. “Ik wil niet dat mensen denken: Camille oogt altijd perfect”

We spreken Camille Dhont (22) aan de vooravond van haar drukke zomer. “Ik werk misschien wel iets te hard”, zegt ze twee keer. Voor het eerst praat ze met ons — onder het wakende oog van haar entourage — over de vrouw die ze is náást de glimmende popster. En over wie ze moest zijn om te raken waar ze is. “Ik ken genoeg mensen die gingen zweven. Ik kom er niet mee overeen. Ik mijd ze.”