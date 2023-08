Voor internationale dag van het vrouwelijk orgasme deelt Chloé De Bie 7 inzichten: “Anaal klaarkomen kan”

“Met deze vingerbeweging word je een expert in haar genot.” Omdat 8 augustus de dag van het vrouwelijk orgasme was, geeft seksuoloog Chloé De Bie je in zes video’s nieuwe tips voor een (nog) heerlijke(re) climax. Hoe geef je haar het vallei-orgasme, dat twintig minuten kan duren? Welke stimulatie vinden vrouwen het fijnst? En waar zit die G-zone? Dat wordt lekker experimenteren.