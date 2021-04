Voor het eerst in 93 jaar maken twee vrouwelijke filmmakers kans op een Oscar. Drie regisseuses over ongelijkheid in de filmindustrie

OPROEP. Kies jij voor een feestelij­ke vaccinatie-out­fit?

18 april In deze saaie tijden missen veel mensen het om zich op te kleden. Dat bloemenjurkje dat je had gekocht voor het trouwfeest van je goeie vriendin blijft in de kast hangen. En wie doet er nu een kostuum aan om thuis achter de laptop te tokkelen? Maar het einde is in zicht (hopen we) en dat willen veel mensen vieren door een bijzondere outfit te dragen voor hun vaccinatie-afspraak.